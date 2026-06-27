Hans Sigl verrät Details zum "Der Bergdoktor"-Jubiläum

Die Dreharbeiten zur 20. Staffel von Der Bergdoktor laufen bereits auf Hochtouren und Hauptdarsteller Hans Sigl (56) gibt nun erste Einblicke in die Jubiläumsstaffel. Wie der Schauspieler im Gespräch mit dem Magazin Bunte erzählt, fühlt sich der Dreh in diesem Jahr wie eine regelrechte Zeitreise an. Alte Weggefährten wie Katerina Jacob (68) und Steffen Schroeder stehen wieder gemeinsam mit ihm vor der Kamera, während neue Talente für frischen Wind sorgen. Ganz nebenbei heizt Hans nun mit einer mysteriösen Ankündigung die Vorfreude der Zuschauer an: Er spricht von einer Geschichte, auf die Fans "seit Jahren gewartet" haben.

Welche Storyline Hans damit genau meint, ließ er jedoch offen. Wie Joyn berichtet, vermuten viele Fans bereits, dass die neue Staffel an den dramatischen Cliffhanger rund um Franziska Hochstetter und Sohn Johann anknüpfen könnte, die zuletzt überraschend nach Ellmau zurückkehrten. Ob sich hinter Hans' geheimnisvoller Andeutung tatsächlich diese Handlung verbirgt, wird sich wohl erst mit den neuen Folgen zeigen. Bis dahin müssen sich die Zuschauer allerdings noch gedulden, denn die Jubiläumsstaffel soll voraussichtlich Anfang 2027 ausgestrahlt werden.

Für Hans ist die Jubiläumsstaffel vor allem von nostalgischen Momenten geprägt. Im Interview mit der Bunten schwärmt er von dem Wiedersehen mit seinen früheren Kollegen und erzählt, wie schnell alte Erinnerungen wieder da waren. "Das Tolle war, dass wir bei beiden Kollegen – bei der Katerina als auch beim Steffen – noch genau wussten, wann wir was gedreht haben. Und es kamen echt gute Vibes von damals." Neben den vertrauten Gesichtern beeindruckten ihn auch die Neuzugänge Karl Seibt, Benjamin Raue und Michael Schweisser. Für Hans steht deshalb schon jetzt fest: "Es wird eine gute Staffel."

Anzeige Anzeige

ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Anzeige Anzeige

ZDF / Sabine Finger Fotografie Szene aus "Der Bergdoktor: Wiedersehen": Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann)

Anzeige Anzeige

Imago Hans Sigl beim ZDF-Fernsehgarten