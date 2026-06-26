"Bergdoktor"-Casting: So testete Hans Sigl Frédéric Brossier

Für Frédéric Brossier war das Casting zu Der Bergdoktor kein gewöhnlicher Vorsprech-Termin. Der französisch-deutsche Schauspieler musste sein Können nämlich direkt im Zusammenspiel mit Hans Sigl (56) und Ronja Forcher (30) unter Beweis stellen – und das live vor Ort. Besonders Hans ließ es sich dabei nicht nehmen, die Szene immer wieder mit spontanen Assoziationsfragen zu unterbrechen. Im Interview für den offiziellen Bergdoktor-Fanclub erinnerte sich Frédéric: "Hans hat während der Szene immer wieder spontan Assoziationsfragen eingeworfen wie 'Hund oder Katze?'. Das hat alles ein wenig aufgelockert und man musste zwangsläufig wach im Kopf sein. Er wollte mich mit Sicherheit testen und das Zusammenspiel hat wirklich Spaß gemacht." Seit 2024 ist Frédéric nun als David Kästner in der beliebten ZDF-Serie zu sehen – und aktuell begeistert er das Publikum auch als Herzspezialist Benno Nowak in In aller Freundschaft.

Dass Hans beim Casting zu solchen Mitteln gegriffen hat, hatte durchaus einen guten Grund: Am Set wird viel improvisiert. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte Frédéric, dass Hans dabei eine besondere Stärke zeige: "Hans Sigl ist König in dieser Disziplin - auch weil er seine Figur in- und auswendig kennt - seit 18 Jahren. Er ist ja auch ein sehr schlagfertiger Mensch. Das ist sehr beeindruckend, da kann man viel lernen." Interessant dabei: Frédéric hatte sich vor dem Casting extra ein paar Folgen der Serie anschauen müssen, denn bis dahin war ihm "Der Bergdoktor" völlig unbekannt. Wie er zugab, habe ihn die Tiefgründigkeit der Folgen dann aber durchaus überrascht.

Hans ist eine feste Institution im deutschen Fernsehen – seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten verkörpert er die Hauptrolle in "Der Bergdoktor" und gilt am Set als erfahrener Improvisationskünstler. Abseits der Kamera pflegt er enge Kontakte in die Branche. So bemüht sich beispielsweise sein langjähriger Freund Florian Silbereisen (44) seit Jahren darum, ihn für einen Gastauftritt beim "Traumschiff" zu gewinnen – bisher jedoch ohne Erfolg, da sich die Drehs der beiden Produktionen zeitlich überschneiden. Frédéric selbst bringt ebenfalls eine breite Erfahrung mit: Der Schauspieler stand bereits für Theater- und Musicalproduktionen auf der Bühne und war neben dem "Bergdoktor" auch in verschiedenen "Soko"-Formaten, bei "Inga Lindström" sowie beim "Traumschiff" zu sehen.

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Instagram / frederic.brossier Schauspieler Frédéric Brossier bei einem Dreh

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ZDF und Christian Kaufmann Fotografie, Archivnummer: 89935-1-11 Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

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Getty Images Hans Sigl, Mai 2025