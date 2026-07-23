Familienzuwachs bei Hans Sigl: "Der Bergdoktor"-Star ist Opa

Für Hans Sigl (57) gibt es wohl großen Grund zur Freude: Der Schauspieler, der seit Jahren als Der Bergdoktor die Fernsehzuschauer begeistert, ist angeblich heimlich Opa geworden! Wie Bild berichtet, sollen sein Stiefsohn Jonas Kemmler und dessen Frau Taya Sutormina Eltern eines kleinen Jungen namens Levin geworden sein. Grund zur Annahme ist ein schwarz-weißes Foto, das die frischgebackene Mutter auf ihrem Social-Media-Account veröffentlichte.

Tayas Instagram-Profil ist jedoch privat. Auch Hans hält sich zu dem süßen Familienzuwachs bedeckt. Auf Nachfrage der Bild wollte sich der Serienstar zu dem Babyglück nicht äußern und lässt die junge Familie ihren neuen Alltag in Ruhe genießen. Damit reiht sich Levin in eine große Patchwork-Familie ein: Neben Papa Jonas gehört auch dessen Bruder Niklas zur Familie, dazu kommen Hans' Sohn Nepomuk Jim sowie Joana, die Tochter seiner früheren Partnerin Katja Keller.

Jonas und Taya hatten im August 2024 auf einem Schloss geheiratet und dabei eine farbenfrohe Hippie-Hochzeit gefeiert. Taya trug ein cremefarbenes Kleid, Jonas erschien in einem auffälligen Blumenanzug. Damals schwärmte Jonas davon, die "beste Frau der Welt" geheiratet zu haben. Jonas ist einer der beiden Söhne, die Hans' Ehefrau Susanne mit in die Ehe brachte – die beiden sind seit 2008 verheiratet. Zur Patchworkfamilie des Schauspielers gehören außerdem Jonas' Bruder Niklas, Hans' leiblicher Sohn Nepomuk Jim sowie Joana, die Tochter von Katja Keller, Hans' früherer Partnerin.

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