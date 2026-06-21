Hans Sigl klärt auf, was hinter seiner dunklen Brille steckt

Beim aktuellen Fußball-Spezial des ZDF-Fernsehgarten am Sonntag sorgte Hans Sigl (56) schon in den ersten Minuten für Gesprächsstoff – allerdings nicht wegen der WM-Stimmung, sondern wegen seines Looks. An der Seite von Moderatorin Andrea Kiewel (61) stand der Bergdoktor-Star erneut mit einer auffallend dunklen Sonnenbrille vor der Kamera, was bei vielen Fernsehzuschauern direkt Erinnerungen an seinen Auftritt im Vorjahr weckte. Weil ihn damals zahlreiche Nachrichten zu seinem Accessoire erreichten, nahm Hans diesmal gleich zu Beginn der Live-Show im ZDF selbst Stellung und verriet, was wirklich hinter der Brille steckt.

"Ich muss das ganz kurz erklären: Das ist eine optische Brille und die tönt ein bisschen", stellte Hans klar. Ohne die Gläser könne er fast nichts erkennen, betonte der TV-Liebling. Wie das Portal t-online berichtet, handelt es sich bei seinem Modell um phototrope, also selbsttönende Gläser, die sich bei Sonneneinstrahlung automatisch verdunkeln und so wie eine Sonnenbrille aussehen. Während der Fernsehgarten diesmal ganz im Zeichen des runden Leders stand, wird Andrea Kiewel in der nächsten Ausgabe wieder ohne Hans moderieren – dann unter anderem mit musikalischer Unterstützung von Die Amigos, Achim Petry (51), Allessa, Jörg Bausch und Norman Langen (41).

Hans ist den Fernsehzuschauern nicht nur als "Bergdoktor" vertraut, sondern auch als beliebter Showgast und Moderator im Musik- und Unterhaltungskosmos. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (52) führt er schon seit Jahren durch die "Starnacht am Wörthersee". In diesem Jahr verlor die Show jedoch ihren gewohnten Platz in der ARD und wurde aufgrund der Fußball-WM und der überschaubaren Quoten 2025 im MDR ausgestrahlt. Derartige Auftritte zeigen, dass der gebürtige Österreicher sich auf großen Livebühnen ebenso zu Hause fühlt wie am Filmset. Im Dezember 2026 kehrt er mit "Hans Sigl: The Christmas Show" zurück und tritt in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg auf. Privat teilt der Seriendarsteller immer wieder Einblicke in seinen Alltag zwischen Drehs, Reisen und Bühnenjobs und sorgt mit seiner offenen Art in Interviews und Shows regelmäßig dafür, dass sein Publikum bei solchen Details – wie nun seinem Brillengeheimnis – direkt mit im Boot ist.

Anzeige Anzeige

Imago Hans Sigl beim ZDF-Fernsehgarten

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel und Hans Sigl beim ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto Fußball-Party in Mainz am 14.06.2026

Anzeige Anzeige

Imago Barbara Schöneberger und Hans Sigl bei der Starnacht am Neusiedler See in Mörbisch, Burgenland