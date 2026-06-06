Mit Hans und Barbara: Nächste ARD-Schlagershow fliegt raus

Die "Starnacht am Wörthersee" verliert ihren Platz im ARD-Hauptprogramm. Die von Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) moderierte Schlagershow wird 2026 nicht mehr im Ersten ausgestrahlt, sondern auf das Dritte Programm verlegt. Allerdings können Fans die Musikshow am 11. Juli ab 20:15 Uhr im MDR live verfolgen – zeitgleich mit ORF 2 in Österreich. Die Veranstaltung findet wie gewohnt in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt statt.

Für den Sendeplatzwechsel könnten gleich zwei Gründe ausschlaggebend sein: Zum einen findet am 11. Juli ab 23 Uhr das WM-Viertelfinale statt, zum anderen könnten die Quoten eine Rolle gespielt haben. 2025 schalteten rund zwei Millionen Zuschauer für die Show ein – für einen Samstagabend im Ersten offenbar zu wenig. Zum Vergleich: Florian Silbereisen (44) holt mit seinen Shows im Schnitt drei bis fünf Millionen Fans vor die Fernseher und auch Giovanni Zarrella (48) erzielt mit seiner Schlagershow im ZDF ähnliche Werte. An der Gästeliste der Starnacht soll es jedenfalls nicht liegen: Bereits bestätigt sind Beatrice Egli (37), Semino Rossi (64), Al Bano und Angelo Kelly (44). Laut Veranstalter werden noch weitere nationale und internationale Stars bekannt gegeben.

Für die ARD-Schlagerwelt ist es nicht das erste turbulente Aus: Erst kürzlich sorgte das Ende von Stefan Mross' (50) "Immer wieder sonntags" für Wirbel – der Moderator hatte sich öffentlich darüber beklagt, wie das Ende der Sendung kommuniziert worden war. "Als mir die Entscheidung des Senders mitgeteilt wurde, nur wenige Stunden, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr, hat mir das den Boden unter den Füßen weggezogen", erklärte der Schlagersänger gegenüber Bild.

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Imago Barbara Schöneberger und Hans Sigl bei der Starnacht am Neusiedler See in Mörbisch, Burgenland

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Imago Hans Sigl und Barbara Schöneberger, Moderatoren

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Imago Stefan Mross bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat", Mai 2026