Das können Erwachsene laut Hans Sigl von Kindern lernen

Schauspieler Hans Sigl (56) hat sich im Promiflash-Interview zu einem Thema geäußert, das ihn offensichtlich bewegt: Was Erwachsene von Kindern lernen können. Der Darsteller, bekannt aus der Fernsehserie "Der Bergdoktor", sieht in der kindlichen Art zu leben und zu denken etwas, das viele Erwachsene im Laufe ihres Lebens verloren haben. Spontaneität, Fantasie und die Freiheit des Geistes – all das seien Qualitäten, die Kinder ganz selbstverständlich mitbringen und die es sich lohnt, zurückzugewinnen.

Im Interview erklärte Hans den gegenseitigen Lerneffekt zwischen Kindern und Erwachsenen. Während Kinder selbst lernen sollten, Geschichten in Ruhe zu hören, seien es die Erwachsenen, die sich bei den Kleinen etwas abschauen sollten. "Erwachsene müssen von Kindern wiederum die Fantasie, die Freiheit des Geistes, das Sich-laufen-lassen, das Spontane lernen, Nicht-darüber-nachdenken, Nicht-bewerten lernen", sagte er gegenüber Promiflash. Besonders beeindruckt ihn dabei, wie unkompliziert Kinder miteinander umgehen: "Kindern ist es egal, wer woher kommt und wer wie redet. Die sind einfach da und spielen miteinander." Irgendwann, so Hans, komme etwas dazu und Erwachsene verlernten genau das. Er sehe darin "eine große Aufgabe für die Erwachsenen".

Hans Sigl wurde am 7. Juli 1969 geboren und ist vor allem durch seine Hauptrolle als Bergdoktor Martin Gruber in der gleichnamigen ZDF-Serie, die sich im Laufe der Jahre auch von einigen bekannten Gesichtern verabschieden musste, einem breiten Publikum bekannt. Seit 2008 schlüpft er in diese Rolle und ist damit eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens geworden. Privat lebt er seit vielen Jahren zurückgezogen in den österreichischen Bergen – eine Umgebung, die wohl auch sein Gespür für das Wesentliche im Leben prägt.

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Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

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Getty Images Hans Sigl vor der "Der Berdoktor"-Hütte im September 2011

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Der Bergdoktor, ZDF Dr. Martin Gruber und Karin Bachmeier auf dem Gruberhof