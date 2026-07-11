Bikiniaufruf: Barbara Schöneberger knackt eine Mio. Follower

Barbara Schöneberger (52) lässt auf Instagram die Korken knallen – und das im knallbunten Bikini! Die Moderatorin rief ihre Community jetzt mit einem augenzwinkernden Clip dazu auf, ihr über die Marke von einer Million Follower zu helfen. In dem Video, das sie auf der Plattform teilte, räkelt sich Barbara in einem farbenfrohen Zweiteiler auf einer Lounge in der Sonne und setzt dabei ihre schlanke Silhouette in Szene. Gedreht wurde der Clip gemeinsam mit Schauspieler Hans Sigl (57), der sie aus dem Off beim Posing dirigiert und so für jede Menge Gelächter sorgt.

Hans gibt der TV-Bekanntheit beim Dreh klare Anweisungen. Er fordert sie auf, sich mehr zu bewegen und ein ordentliches Hohlkreuz zu machen, weil das vor der Kamera besonders gut wirke. Barbara kontert lachend, dass es zwar gut aussehe, sich aber überhaupt nicht gut anfühle. In der Videobeschreibung macht die Entertainerin dann ernst und appelliert an ihre Fans: "Bitte hilf mir! Folgen für den guten Zweck. Wir müssen die Million schaffen!" Kurz darauf legt sie sogar nach und postet ein weiteres Video, in dem sie in einem hautengen, silbernen Bodysuit eine Sektflasche köpft und ihre Aktion ausgelassen feiert. Die ungewohnte Social-Media-Offensive zeigt Wirkung: Ihr Profil knackt tatsächlich die begehrte Millionenmarke.

In den Kommentaren zu den Clips melden sich auch prominente Freunde der Moderatorin zu Wort. Sänger Thomas Anders (63) gibt sich überzeugt, dass Barbara mit dieser Aktion ihr Ziel erreicht, und Moderator Jochen Schropp (47) betont dort, wie sehr er den Auftritt mag. Für die zweifache Mutter, die seit Jahren als eine der beliebtesten Showfrauen im deutschsprachigen Fernsehen gilt, ist Social Media längst eine Bühne, auf der sie ihre humorvolle und selbstironische Seite zeigt. Ob auf dem roten Teppich, bei großen TV-Shows oder im Urlaub mit der Familie: Barbara gewährt ihren Followern immer wieder persönliche Einblicke in ihren Alltag, bei denen der Spaß im Vordergrund steht.

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Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Moderatorin

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Getty Images Barbara Schöneberger und Hans Sigl im Dezember 2019 in Berlin

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Getty Images Barbara Schöneberger moderiert das ESC‑Vorentscheid‑Finale in Berlin-Adlershof, Februar 2026