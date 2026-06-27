Jessica Simpson zeigt beim Shooting ihren trainierten Body

Jessica Simpson (45) setzt nach ihrer Trennung von Eric Johnson (46) nicht auf Rückzug, sondern auf Glamour und Live-Power: Die Sängerin und Modedesignerin begeistert ihre Fans aktuell mit einem freizügigen Dessous-Shooting, bei dem sie ihre sichtbar durchtrainierte Figur präsentiert. In einem geblümten BH und einem lässig übergeworfenen Cardigan wirbt Jessica für ihre neue Kollektion bei Walmart und zeigt dabei selbstbewusst ihr Waschbrettbauch-Comeback. Jessica hatte aufgrund von Schwangerschaften und Pillen- und Alkoholsucht immer wieder mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. Den entscheidenden Wendepunkt markierte 2019 die Geburt ihrer Tochter. Während der Schwangerschaft hatte Jessica ein Gewicht von 120 Kilo erreicht. Unter der Anleitung ihres Trainers Harley Pasternak (51) begann sie eine sogenannte Body-Reset-Diät, kombinierte Ernährung mit Bewegung, Krafttraining sowie täglichem Wandern und Laufen.

Parallel zum Shooting ist die dreifache Mama mit ihrer Tour zum Album "Nashville Canyon" unterwegs. Auf Instagram verriet sie jetzt offen, wie sehr ihr die Bühne hilft, den Schmerz über das Ende ihrer zweiten Ehe mit Eric zu verarbeiten. Die beiden hatten ihre offizielle Trennung nach fast zehn Jahren Ehe Anfang 2025 öffentlich gemacht, waren demnach aber schon länger getrennte Wege gegangen. "Zuhause ist ein Gefühl, kein Ort" schrieb die Musikerin auf Instagram und erklärte, dass diese Zeile zu einer Art täglicher Selbsterinnerung geworden sei. Sie stammt aus ihrem Song "Fade" von "Nashville Canyon" Teil 2, den Jessica nach eigenen Worten an dem Tag geschrieben hat, an dem sich ihr Leben "für immer" verändert habe. Trotz der Trennung sollen Jessica und der ehemalige Footballprofi laut US-Berichten weiter respektvoll miteinander umgehen – vor allem mit Blick auf die gemeinsamen Kinder Maxwell, Ace und Birdie.

Gleichzeitig beschreibt Jessica die Rückkehr auf die Bühne nach rund 15 Jahren Live-Pause als ihren Rettungsanker. Vor ihren Fans könne sie sich am ehrlichsten zeigen, betont der Realitystar und schwärmt: "Ihr habt meinen Zweck wiederbelebt und mich so angenommen, wie ich bin". Die Performances seien für sie ein Gefühl von "Zuhause", das ihr helfe, Enttäuschungen loszulassen und sich wieder stark zu fühlen. Dass sie diese neue Stärke nun auch in ihrer Lingerie-Kampagne ausstrahlt, scheint für Jessica eng zu ihrem persönlichen Heilungsprozess zu gehören: Auf der Bühne, in der Mode und in ihrem Familienalltag mit den drei Kindern sucht sie spürbar nach einem neuen, eigenen Gleichgewicht jenseits der früheren Ehe mit Eric.

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Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juli 2025

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Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell

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Getty Images Jessica Simpson bei der Weltpremiere von Hulus "All's Fair" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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