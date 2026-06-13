Jessica Simpson packt über bitteren Schlankheitsdruck aus

Jessica Simpson (45) hat bei einem Konzert in Pennsylvania offen über die Schattenseiten ihrer frühen Karriere gesprochen. Die Sängerin schilderte ihrem Publikum, wie ihr Plattenlabel sie unter Druck setzte, um mit Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45) mithalten zu können. "Du weißt, da gibt es Britney Spears, da gibt es Christina Aguilera, wir lieben sie, wir unterstützen sie. Ich musste sozusagen in ihre Fußstapfen treten", erklärte sie laut Page Six. Dabei habe sie zunächst geglaubt, allein wegen ihrer Stimme unter Vertrag genommen worden zu sein – bis die ersten körperlichen Anforderungen kamen.

Jessica war gerade einmal 17 Jahre alt, als das Label ihr auftrug, 6 Kilogramm abzunehmen – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 52 Kilogramm wog. Mit ihrem zweiten Album "Irresistible" wurden die Forderungen noch extremer: Die Plattenfirma verlangte ein Sixpack von ihr, das sie letztlich aufmalte, da sie es nicht erreichte. "Es gab einfach all diese Dinge, die ich sein musste, um Jessica Simpson zu sein, oder die Version von Jessica Simpson, von der sie glaubten, ich sollte sie sein, um erfolgreich zu werden", gestand sie und fügte hinzu: "Ich habe mich immer wie eine Versagerin gefühlt, weil ich nie gut genug war." Heute sieht sie die Dinge anders: Ihr neues Musikprojekt "Nashville Canyon" – eine zweiteilige EP und ihre erste Veröffentlichung seit 15 Jahren – habe ihr beim Heilen geholfen.

Für Jessica ist die Rückkehr zur Musik auch eng mit privaten Einschnitten verbunden. Ihr aktuelles Projekt soll im Zusammenhang mit dem Ende ihrer Ehe mit Eric Johnson (46) stehen. Die beiden hatten 2014 geheiratet und haben drei gemeinsame Kinder, die Töchter Maxwell und Birdie sowie Sohn Ace. Musikalisch war Jessica Ende der 1990er mit "I Wanna Love You Forever" und dem Album "Sweet Kisses" bekannt geworden. Später folgten weitere erfolgreiche Platten wie "In This Skin" und "Public Affair". Nach einer langen Pause veröffentlichte sie im vergangenen Jahr mit "Nashville Canyon" erstmals wieder neue Musik – und verband dieses Kapitel nun auch mit einem sehr persönlichen Neuanfang.

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Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

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ActionPress / Sipa Press Britney Spears und Christina Aguilera bei den MTV Video Music Awards 2000

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Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2022