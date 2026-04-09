Flugdrama: Jessica Simpson trifft auf Ex Nick Lachey

Jessica Simpson (45) und Nick Lachey (52) sind sich kürzlich auf einem gemeinsamen Flug von Los Angeles nach Kauai auf Hawaii begegnet – und die Situation gestaltete sich offenbar ziemlich unangenehm. Am 29. März befanden sich die einstigen Eheleute beide in der ersten Klasse derselben Maschine, wie TMZ berichtet. Laut Informationen des Portals versuchten die beiden, sich während des gesamten Fluges aus dem Weg zu gehen. Nick soll einen hochroten Kopf bekommen haben, als er realisierte, dass seine Ex-Frau an Bord war. Jessica machte ihre Absicht, ihm nicht zu nahe zu kommen, ebenfalls deutlich: Sie tauschte sogar ihren Sitzplatz mit einer Person aus ihrer Reisegruppe, um sicherzustellen, dass sie nicht in seiner Nähe sitzen musste.

Auch Nicks Ehefrau Vanessa Lachey (45) befand sich auf dem Flug. Jessicas Noch-Ehemann Eric Johnson (46) war ebenfalls an Bord, saß allerdings in der Economy-Class, während die Sängerin vorne in der ersten Klasse Platz genommen hatte. Das Magazin Us Weekly berichtet allerdings von einer anderen Version der Ereignisse: Demnach hätten sich die beiden Ex-Partner durchaus begrüßt und ein höfliches, freundliches Gespräch geführt. Vertreter von Jessica und Nick äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Jessica und Nick lernten sich 1999 kennen und heirateten 2002. Ihre Beziehung spielte sich in der erfolgreichen Reality-Show "Newlyweds: Nick and Jessica" ab, die das Paar einem breiten Publikum bekannt machte. Nach vier Jahren Ehe trennten sich die beiden, die Scheidung wurde 2006 finalisiert. Nick hatte in der Netflix-Show "The Ultimatum" vor einiger Zeit verraten, dass er aus seiner früheren Ehe noch "Narben" mit sich trage und den Schmerz einer Scheidung nachvollziehen könne. Jessica ging später eine Beziehung mit Eric ein, mit dem sie sich 2010 verlobte und 2014 heiratete. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Nick Lachey und Jessica Simpson, 2005

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Getty Images Nick und Vanessa Lachey bei den Emmy Awards im September 2021 in Los Angeles

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Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson