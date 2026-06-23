Jessica Simpson datet nur Männer mit einem blauen Haken

Jessica Simpson (45) plaudert am Flughafen ganz offen über ihr Liebesleben – und setzt dabei eine ziemlich klare Hürde für potenzielle Verehrer. Am Flughafen LAX verrät die Sängerin jetzt gegenüber TMZ, dass ihre Instagram- und Co.-Postfächer zwar offen sind, aber längst nicht jede Nachricht von ihr beachtet wird. Sie betont, dass sie zwar nichts gegen Flirtversuche via Social Media habe, aber eine Bedingung sei für sie unverzichtbar: Nur Männer mit blauem Haken hätten überhaupt eine Chance, von ihr gesehen zu werden. Wer keinen verifizierten Account vorweisen kann, bleibt in ihrem Posteingang unsichtbar.

Die dreifache Mama erklärt, dass in ihren DMs zwar schon so einige Nachrichten von Bewunderern gelandet seien, diese aber schnell wieder in der Versenkung verschwinden, wenn das Profil nicht verifiziert ist. Für gewöhnliche Nutzer ohne Haken sei quasi bei der Eingangstür Schluss. Spannend ist dieses Geständnis auch mit Blick auf ihr Liebesleben: Zuletzt war Jessica mit Thomas Eisenhood in Verbindung gebracht worden, einem Roadie aus der Musikbranche in Nashville. Die angebliche Romanze soll in eine Zeit gefallen sein, in der sie sich von Eric Johnson (46) getrennt hatte. Aktuell steht die Musikerin außerdem viel auf der Bühne, ihre laufende Tour führt sie quer durch die USA.

Privat hat sich Jessica in den vergangenen Jahren immer wieder neu erfunden. Nach ihrer erfolgreichen Karriere als Popstar baute sie sich ein Standbein als Unternehmerin und Designerin auf und widmete sich parallel intensiv ihrem Familienleben. Mit Eric, mit dem sie lange zusammen war, bekam sie drei Kinder und teilte in Interviews offen, wie sehr sie das Muttersein präge. Gleichzeitig genießt die Reality-TV-Bekanntheit es, über Social Media in Kontakt mit ihren Fans zu stehen – und offenbar auch mit möglichen Flirtpartnern. Ihr klares Statement zu den DMs zeigt, wie wichtig ihr die digitale Welt inzwischen geworden ist: Wer Jessica heute kennenlernen will, kommt an ihren Online-Postfächern kaum vorbei – vorausgesetzt, der blaue Haken ist schon da.

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Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

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Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

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Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson