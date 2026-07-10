Jessica Simpson wird 46: So wichtig ist Familie für sie

Am Freitag, 10. Juli, feiert Jessica Simpson (46) ihren 46. Geburtstag. Was wäre passender, als diesen Anlass mit einem Blick auf die schönsten Familienmomente der Sängerin zu begehen? Die dreifache Mutter, die von ihrem Plattenlabel zuweilen unter Druck gesetzt worden war, mit Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45) mitzuhalten, teilt seit Jahren regelmäßig herzerwärmende Schnappschüsse auf Social Media, auf denen sie gemeinsam mit ihren drei Kindern Maxwell (14), Ace (geboren 2013) und Birdie (7) zu sehen ist. Die Fotos, die People vorliegen, zeigen die kleine Familie bei Ausflügen, Geburtstagsfeiern, Schulstarts und saisonalen Festen – und geben Fans damit immer wieder niedliche Einblicke in das Privatleben des Popsternchens.

Die Instagram-Bilder stammen aus gemeinsamen Jahren mit ihrem Ex-Mann Eric Johnson (46), von dem sich Jessica 2025 getrennt hat. Ihre drei Kinder ziehen sie trotz der Trennung gemeinsam groß. Ob ein Strandurlaub in den Frühlingsferien, ein aufwendig geschmücktes Osterfest – inspiriert vom Familienfilm "Honey, I Shrunk the Kids" – oder witzige Halloween-Kostüme: Die Sängerin, die Anekdoten über ihr Dating-Leben teilt, hält die besonderen Momente ihrer Kinder liebevoll fest. Zum Schulstart 2024 schrieb sie an ihre Sprösslinge: "Zeigt euch weiter mit jedem Schritt auf diesem neuen Schulweg! Ich bin so stolz auf euch dafür, dass ihr individuell euer Licht leuchten lasst, sodass andere die Wärme davon spüren können."

Dass die Mutterrolle Jessica tief berührt, machte sie schon früh deutlich. Gegenüber Parents.com erklärte sie bereits 2013: "Mutter zu werden hat mir geholfen zu erkennen, dass ich wirklich stolz auf mich für viele Dinge bin, die ich in meinem Leben getan habe. Meine Kinder zu haben hat mir so viel mehr Frieden mit mir selbst gegeben." Neben ihrer Karriere als Sängerin und Unternehmerin ist Jessica, die mithilfe einer Body-Reset-Diät ihre schlanke und sportliche Figur nach ihren Schwangerschaften zurückerlangte, auch als Designerin tätig. Sie brachte unter anderem eine eigene Modemarke heraus. Beim Launch ihrer Herbstkollektion bei Nordstrom im Jahr 2022 waren alle drei Kinder ebenfalls mit von der Partie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson bei der Weltpremiere von Hulus "All's Fair" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell