Spray-Tan: Jessica Simpson entkräftet teures Beauty-Gerücht

Jessica Simpson (45) hat endlich mit einem hartnäckigen Gerücht aufgeräumt, das sie seit Jahren begleitet. Die Sängerin wurde in einem Interview mit dem Magazin Elle gefragt, ob sie tatsächlich 1.000 Dollar (umgerechnet 867 Euro) pro Woche für Bräunungsbehandlungen ausgegeben habe – ein Vorwurf, der 2014 die Runde machte, als mehrere Medien behaupteten, sie gebe insgesamt eine Million Dollar jährlich für ihre Beauty-Routine aus. "Nein, 1.000 Dollar? Meine Güte. Ich hätte mich lieber einfach in die Sonne gelegt", stellte die Musikerin, die neue Memoiren plant, klar. Jessica räumte jedoch ein, dass sie während der Dreharbeiten zu "Dukes of Hazzard" tatsächlich viel Wert auf einen gleichmäßigen Teint legte, da sie in ihrer Rolle als Daisy Duke über vier Monate hinweg "verdammt nah an nackt" gewesen sei.

Um bei den Dreharbeiten selbstbewusst vor der Kamera zu stehen, habe Jessica damals auf Spray-Tans und Body-Make-up gesetzt, verriet sie im Interview. Gleichzeitig habe sie darauf geachtet, eine natürliche Basisbräune zu haben, damit das Ergebnis nicht zu orange wirke. "Das war alles durchdacht", erklärte sie. Früher sei sie sogar so akribisch gewesen, dass sie SPF 15 auf ihren Bauch auftrug, aber SPF 50 auf ihre Knie verwendete, weil sie nicht wollte, dass diese Falten bekommen. "Ich habe diese Rechnung in meinem Kopf gemacht", erzählte die Schauspielerin, die ihre Fans auch noch mit Mitte 40 mit sexy Pics umhaut. Heute gehe sie deutlich entspannter mit dem Thema um und setze gemeinsam mit Freunden auf gegenseitiges Einsprühen mit Sonnenschutz.

Die gebürtige Texanerin, die drei Kinder mit ihrem getrennten Ehemann Eric Johnson (46) großzieht, achtet mittlerweile sehr auf Sonnenschutz – auch bei ihrem Nachwuchs. Besonders ihre älteste Tochter Maxwell, die im Mai 14 Jahre alt wird, bringe ihr sogar neue Beauty-Trends bei. "Sie lehrt mich mehr über Hautpflege, als ich ihr jemals beibringen könnte", schwärmte Jessica, die laut TMZ wohl wieder daten soll, im Gespräch mit Elle. Die beiden tauschen sich regelmäßig über koreanische Hautpflegeprodukte aus und fordern sich gegenseitig heraus, genug Wasser zu trinken. Für ihre neue Partnerschaft mit Kiehl's für einen organischen Sonnenschutz ist die Beauty-Routine besonders passend – Jessica versucht, ihren Kindern vorzuleben, wie wichtig der richtige Umgang mit der Sonne ist, auch wenn ihr Sohn beim Thema Sonnencreme noch gerne mal davonläuft.

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Getty Images Jessica Simpson, Schauspielerin

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Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

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Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell