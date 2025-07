45 Kilo weniger: Jessica Simpson zeigt stolz ihre neue Figur

Jessica Simpson (44) hat anlässlich des Unabhängigkeitstags für Aufsehen gesorgt, als sie ein Selfie im roten Bikini auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Die Sängerin und Designerin kombinierte das Outfit mit einem olivgrünen Hemd, das lässig offen getragen wurde. Weiße Sonnenbrille und ein Bandana rundeten den Look ab. Passend zum Feiertag war auf dem Waschbecken eine blaue Baseballkappe mit "USA"-Aufdruck und einer amerikanischen Flagge zu sehen. Die Aufnahme wurde musikalisch mit dem Song "American Girl" von Tom Petty and the Heartbreakers unterlegt.

Die 44-Jährige hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Transformation durchgemacht und zeigte damit erneut ihre stolz erreichte Figur nach einem Gewichtsverlust von fast 45 Kilogramm. Diesen Erfolg verdankt sie nicht nur einer Ernährungsumstellung, sondern auch diszipliniertem Training, wie täglichen 14.000 Schritten. Für viele ihrer Fans gilt sie inzwischen als Inspiration, nicht nur in Bezug auf Fitness, sondern auch für ihren Umgang mit Herausforderungen im Leben. Seit der Trennung von Eric Johnson (45) scheint sie neuen Schwung gefunden zu haben. Insider berichten gegenüber Page Six, dass Jessica inzwischen selbstbewusster und voller Energie ist.

Die Künstlerin hat in den vergangenen Monaten nicht nur durch ihren Stilwechsel, sondern auch durch ihre neue Frisur auf sich aufmerksam gemacht. Mit sonnengeküssten Highlights in ihrem blonden Haar präsentierte sie sich bei einem Auftritt bei American Idol in einem erfrischenden Look. Ihr Stil hat sich mit den Phasen ihres Lebens stets weiterentwickelt und spiegelt ihre Lebenseinstellung wider. Inspiration für ihre Mode findet sie überall, sei es in Filmen, Kunst oder schlichtweg im Alltag. Jessica widmet sich mit Hingabe ihren Projekten, ihrer Familie und scheint auch sich selbst wieder an erste Stelle zu setzen – eine Entwicklung, auf die sie zu Recht stolz sein kann.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juli 2025

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin