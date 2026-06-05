Nach Ehe-Aus: Jessica Simpson und Eric feiern ihren Sohn Ace

Jessica Simpson (45) und Eric Johnson (46) haben für ihren Sohn Ace wieder an einem Strang gezogen: Zur Abschlussfeier seiner sechsten Klasse kamen die Ex-Partner am Mittwoch in Los Angeles gemeinsam zusammen. Auch die beiden Töchter Maxwell und Birdie waren bei dem besonderen Familienmoment mit dabei. Wie PageSix berichtet, zeigten Jessica und Eric dabei ein entspanntes Miteinander. Der ehemalige NFL-Star soll zwischenzeitlich sogar ein Selfie mit der Sängerin gemacht haben. Nach der Zeremonie ging es für die Familie außerdem noch gemeinsam zum Essen weiter.

Für den Anlass setzte Jessica auf einen auffälligen Look in Rot. Zu ihrem Kleid kombinierte sie schwarze High Heels, silbernen Statement-Schmuck und eine Hochsteckfrisur. Dazu trug die Musikerin eine Sonnenbrille. Eric hielt es deutlich lässiger und erschien in einem schwarzen T-Shirt, Jeans, Sneakers und mit einer nach hinten gedrehten Baseballkappe. Das zeigen Fotos, die PageSix vorliegen.

Jessica und Eric waren rund zehn Jahre verheiratet, bevor ihre Ehe zerbrach. Die Sängerin soll inzwischen mit einem neuen Mann zusammen sein: Berichten zufolge trifft sie sich seit einiger Zeit mit Thomas Eisenhood, einem Roadie aus der Musikbranche, der in Nashville lebt. Ihre drei Kinder sollen ihn bisher aber noch nicht kennengelernt haben.

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Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson, 2014

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Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2022

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Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022