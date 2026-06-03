Jessica Simpson packt über Alkoholhölle auf der Bühne aus

Bei einem Konzert am Montagabend stellte Jessica Simpson (45) ihren Fans einen brandneuen Song mit einer sehr persönlichen Bedeutung vor. "Give It All Away" heißt der Titel und die Sängerin verarbeitet darin ihr langjähriges Alkoholproblem. The Hollywood Reporter liegt ein Video des Abends vor, in dem sie offen und ehrlich über das Thema Alkohol spricht. "Mir wurde klar, dass das Trinken meinen Schmerz nicht betäubte, sondern tatsächlich noch mehr Schmerz verursachte", betont Jessica. Ihr sei bewusst, dass sie noch nicht am Ziel sei, aber sie wolle jeden Tag feiern, an dem sie sich "lebendig" fühle: "Ich bin sehr stolz auf mich."

Für Jessica sei es jetzt der richtige Zeitpunkt, den Song zu veröffentlichen. Sie wolle ihren Fans die Botschaft mitgeben, nachsichtig mit sich selbst zu sein. "Es fühlt sich richtig an, diesen Song mit euch zu teilen, und ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ihr ein wenig Nachsicht mit euch selbst haben solltet und dass alles gut wird, wenn ihr einfach alles loslasst – genau darum geht es in diesem Song", erklärt die 45-Jährige. Jessica geht seit Jahren offen mit ihrem Alkoholproblem um. Ende 2025 feierte sie mittlerweile acht Jahre Abstinenz.

Im Oktober 2017 beschloss Jessica, dem Alkohol abzuschwören. In ihrer Biografie "Open Book" beschreibt sie den entscheidenden Moment: Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Eric Johnson (46) sollte sie eine Schulveranstaltung ihrer Tochter besuchen. Bereits am frühen Morgen trank sie den ersten Tropfen Alkohol – im Laufe des Tages sei sie immer weiter "abgedriftet". Schließlich sollte die dreifache Mutter die Kinder für die Veranstaltung fertig machen und realisierte, dass sie dazu nicht in der Lage sei: "Ich hatte schreckliche Angst davor, mich ihnen in diesem Zustand zu zeigen." Ab dem Moment habe sie beschlossen, dass Nüchternheit der einzige Weg sei. Aber auch beruflich habe der Alkohol großen Einfluss gehabt. Gegenüber The Cut erzählte Jessica, dass sie zwischen 2016 und 2017 jede Menge Songs unter Alkoholeinfluss geschrieben habe, die sie nie veröffentlichte: "Jedes Mal, wenn ich schrieb, hatte ich irgendwie Angst vor mir selbst."

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Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2024