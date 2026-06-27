Karen Gillan landete nach der WM-Pleite im falschen Fanbus

Karen Gillan (38) hat die WM-Niederlage ihrer Heimat Schottland gegen Brasilien am Mittwochabend mit einer unerwarteten Busfahrt ausklingen lassen. Nach dem 0:3 stieg die Schauspielerin in Schottland gemeinsam mit Tony Curran in einen voll besetzten Fanbus ein, wie sie in ihren Instagram-Stories zeigte. Der Haken: Um sie herum saßen fast nur jubelnde Brasilien-Anhänger in gelb-grünen Trikots. Karen trug selbst das schottische Jersey und scherzte in einem Video lachend: "Ich glaube, wir sind im falschen Bus." Direkt danach stellte sie aber auch klar: "Aber wir lieben euch, Brasilien!" Damit zeigte die Darstellerin statt Frust vor allem gute Laune nach dem Spiel.

In weiteren Clips wurde deutlich, wie ausgelassen die Stimmung trotz der Pleite war. Die Fans im Bus sangen lautstark, feierten den Sieg Brasiliens und Karen stimmte sogar mit ein. In einer Aufnahme riefen die Mitfahrenden "Brasilien, Brasilien, Brasilien", in einer anderen Szene war zu sehen, wie Tony mit einem brasilianischen Fan die Trikots tauschte und für ein gemeinsames Foto posierte. Auch Karen selbst filmte sich später tanzend, während im Bus der schottische Fangesang auf die Melodie von "Seven Nation Army" angestimmt wurde. Zum Abschluss bedankte sie sich noch einmal bei ihren Followern und schrieb zu einem Selfie in ihrer Story: "Danke, dass ihr mich auf dieser WM-Reise begleitet habt. Was für eine Nacht!"

Karen hat ihre schottischen Wurzeln in der Vergangenheit immer wieder betont. Auch privat spielte ihre Heimat für sie eine große Rolle: 2022 heiratete sie ihren Mann Nick Kocher auf Schloss Toward in Schottland. Auf Instagram machte sie die Hochzeit damals mit Einblicken in die Feier öffentlich. Dazu gehörten auch Aufnahmen eines Dudelsackspielers, der den besonderen Tag musikalisch begleitete. Die Schauspielerin, die unter anderem aus "Guardians of the Galaxy" und "Jumanji" bekannt ist, zeigt damit nicht zum ersten Mal, wie eng sie sich mit ihrer Heimat Schottland verbunden fühlt.

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Instagram / karengillan Karen Gillan in einem schottischen Fußball-Trikot, Juni 2026

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Getty Images Karen Gillan, Schauspielerin

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Instagram / karengillan Karen Gillan, Schauspielerin

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