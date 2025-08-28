Karen Gillan und Henry Cavill spielen in "Highlander"-Remake

Karen Gillan (37), bekannt als Nebula aus den Guardians of the Galaxy-Filmen, wird neben Henry Cavill (42) und Dave Bautista (56) im Remake des Fantasy-Kultfilms "Highlander" mitspielen. Das Original aus dem Jahr 1986 gilt als Meisterwerk des Genres und wird nun von Regisseur Chad Stahelski neu interpretiert. Wie das Magazin The Hollywood Reporter berichtet, soll Karen die Rolle von Heather, der sterblichen Frau des unsterblichen Connor MacLeod, übernehmen. Dieser wird von Henry verkörpert. Geplant ist, dass die Dreharbeiten Ende September beginnen und der Film nach etlichen Verzögerungen endlich umgesetzt wird.

Das Remake wird von Fans bereits sehnsüchtig erwartet, da "Highlander" als eines der prägendsten Werke der 80er-Jahre gilt. Die Geschichte um unsterbliche Krieger, die sich gegenseitig jagen, um ihre Macht zu vergrößern, hatte nicht nur einen Kinohit hervorgebracht, sondern auch mehrere Fortsetzungen und TV-Serien inspiriert. Die Neuauflage des Films hatte allerdings einen holprigen Start: Bereits seit 2016 ist das Projekt in Planung, und Henry wurde schon 2021 dafür bestätigt. Mit Karen und weiteren Stars wie Russell Crowe (61) und Marisa Abela (28) gesellen sich nun zusätzliche Hochkaräter zu dem prominent besetzten Cast, was die Erwartungen an den Film noch weiter anheizt.

Für Karen ist die Rückkehr nach Schottland, wo ein Großteil der Dreharbeiten stattfinden soll, auch eine persönliche Verbindung zu ihren Wurzeln. Die Schauspielerin, die selbst Schottin ist, zeigte sich sichtlich begeistert und scherzte in einem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter), dass sie dieses Mal keinen Dialektcoach brauche. Während Henry durch The Witcher und Superman bekannt ist und Dave mit seiner Rolle als Drax in den "Guardians of the Galaxy" berühmt wurde, hat sich Karen abseits der Leinwand auch als Regisseurin einen Namen gemacht. Für sie und ihre Co-Stars könnte "Highlander" ein weiteres Highlight ihrer ohnehin beeindruckenden Karrieren werden.

Karen Gillan, April 2023

Henry Cavill im April 2024

Dave Bautista, ehemaliger Wrestler

