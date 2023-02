Bestätigt: Karen Gillan hat ihren Nick heimlich geheiratet

Karen Gillan (35) hat es tatsächlich getan! Schon im vergangenen Jahr kamen Gerüchte auf, dass die Jumanji-Darstellerin ihren Partner Nick Kocher geheiratet hat. Damals kursierten Bilder, die das Paar bei einer pompösen Feier zeigten und Medien behaupteten, dass sich die beiden das Jawort gegeben haben. Weder die Schauspielerin noch der Autor hatten diese Nachricht jedoch bestätigt – bis jetzt. Im Netz machte Karen ihre Hochzeit mit Nick nun endlich offiziell!

Via Instagram teilte die 35-Jährige jetzt Bilder ihres großen Tages. Auf einem Foto posiert sie in ihrem herrlichen weißen Brautkleid mit Schleppe und schrieb dazu: "Letzter Mai..." Auch ein Dudelsackspieler ist in dem Beitrag zu sehen. Die Trauung hatte auf einem Schloss im schottischen Dunoon stattgefunden. Nick selbst hatte sogar einen Kilt getragen und war per Speedboot bei der Location angekommen.

Schon im Mai hatten Insider mit The Sun über die Trauung gesprochen. "Sie müssen ein Vermögen ausgegeben haben. Das Schloss und das private Schiff waren spektakulär. Nick sah in seinem Kilt so gut aus. Es war der perfekte Ort für eine Promi-Hochzeit", hatte die Quelle von dem Event geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Karen Gillan bei der New York Fashion Week im September 2022

Anzeige

Getty Images Nick Kocher auf dem Tribeca Film Festival im April 2014 in New York City

Anzeige

Getty Images Karen Gillan bei der Premiere von "Thor: Love and Thunder" im Juni 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de