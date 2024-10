Kinostart 2026: Neues Jumanji-Abenteuer mit Dwayne Johnson

Dwayne "The Rock" Johnson (52) wird erneut zum Abenteurer auf der Leinwand: Der nächste Teil der erfolgreichen "Jumanji"-Reihe hat endlich einen offiziellen Starttermin! Ab dem 11. Dezember 2026 sollen "The Rock" und seine Teamkollegen Kevin Hart (45), Jack Black (55) und Karen Gillan (36) wieder im Kino zu sehen sein. Der neue Film, der von Sony Pictures angekündigt wurde, bringt all die vertrauten Helden zurück – eine freudige Nachricht für die Fans, die seit fünf Jahren auf eine Fortsetzung warten. Der Kinostart fällt in die vorweihnachtliche Saison, was bei den Vorgängern bereits für volle Kinosäle sorgte. Damit tritt der Film jedoch auch in Konkurrenz mit anderen großen Projekten, darunter ein neuer "Star Wars"-Film und "Dune 3", die kurz nach "Jumanji 3" veröffentlicht werden.

Im Vorgänger "Jumanji: The Next Level" wurde bereits auf eine spannende Fortsetzung hingewiesen. Am Schluss des Films aktiviert Spencers Mutter nämlich versehentlich die gefährliche Spielkonsole, wodurch das Spiel in die reale Welt übertritt. Diese aufregende Ausgangslage lässt darauf schließen, dass Spencer – verkörpert durch Alex Wolff – und seine Freunde stärker in die Handlung einbezogen werden.

Hinter den Kulissen der Produktion tut sich ebenfalls einiges: Dwayne traf sich Mitte Oktober mit Hiram Garcia, dem Produzenten von "Jumanji 3" und zugleich Bruder seiner Ex-Frau Dany Garcia (55), um zukünftige Projekte zu besprechen. Gleichzeitig machte Karen Gillan im September Schlagzeilen, als sie ankündigte, dass sie und ihr Ehemann Nick Kocher ihr erstes Kind erwarten. Unterdessen zog sich Jack Black nach einer Kontroverse innerhalb seiner Band "Tenacious D" aus der Öffentlichkeit zurück. Er pausierte alle künftigen kreativen Projekte, nachdem Bandkollege Kyle Gass (64) unbedachte Äußerungen im Rahmen eines Konzerts in Australien fallen ließ.

Everett Collection / ActionPress Filmposter zu "Jumanji"

Getty Images Dwayne Johnson bei der "Vaiana"-Filmpremiere 2016

