Name verraten: Karen Gillan bestätigt Geburt ihrer Tochter

Karen Gillan (37) ist Mama geworden! Schon vor einigen Wochen wurde spekuliert, ob das Kind der Schauspielerin schon da ist. Nun bestätigt sie es selbst mit einem süßen Post auf Instagram. "2024, danke, dass du uns Clementine geschenkt hast", schreibt sie zu einer Reihe von Fotos, die den neuen Familienalltag zeigen. Darunter ist ein Bild, auf dem sie das schlafende Baby im grauen Strampler auf ihrer Schulter hält. In einem weiteren Foto posiert ihr Partner Nick Kocher (38) mit einer Tasse, die den Schriftzug "Bester Papa aller Zeiten" trägt, während Karen eine passende "Beste Mama aller Zeiten"-Tasse in den Händen hält.

Wann genau die kleine Clementine das Licht der Welt erblickt hat, sowie weitere Details zur Entbindung, verrät die 37-Jährige in ihrem Posting nicht. Sie wurde allerdings bereits Anfang Dezember 2024 zusammen mit ihrem Mann mit einem Kinderwagen gesehen, als sie in Los Angeles zu einem Brunch spazierten. Zu den Paparazzifotos meldeten sich allerdings weder Karen noch Nick mit einer offiziellen Bestätigung der Geburt.

Karen und Nick sind seit Mai 2022 verheiratet. Wie die Neu-Mama im Interview bei "Live with Kelly and Mark" erklärte, begann ihre Liebesgeschichte auf unkonventionelle Art über Instagram, wo sie ihren Partner durch die empfohlenen Freundeslisten entdeckt hatte. Obwohl Nick zunächst nicht reagierte, ließ die Marvel-Darstellerin nicht locker und schrieb ihm schließlich direkt auf Twitter: "Hi, deine Tweets sind wirklich lustig. Ich bin übrigens Karen." Ihre Hochzeit fand heimlich im schottischen Castle Toward statt – auch hier hatte das Paar die frohe Botschaft erst später öffentlich gemacht. Eine romantische Geschichte, die mit der Geburt ihrer Tochter nun ein neues Kapitel gefunden hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / karengillan Nick Kocher und Karen Gillan, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Karen Gillan und Nick Kocher in Kalifornien 2023.

Anzeige Anzeige

Anzeige