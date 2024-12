Diese unüblichen Schwangerschaftsgelüste hatte Karen Gillan

Die schottische Schauspielerin Karen Gillan (37), bekannt aus Doctor Who und Guardians of the Galaxy, hat kürzlich auf TikTok ihre ungewöhnlichen Schwangerschaftsgelüste mit ihren Fans geteilt. Sie offenbarte, dass sie kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes nicht genug von rohem Gemüse bekommen konnte. In einem Video, in dem sie genüsslich in ein geschältes Stück Kürbis beißt, fragte sie ihre Follower: "Hat noch jemand diese Schwangerschaftsgelüste nach rohem Gemüse?" Sie fügte hinzu: "Ich kann einfach nicht genug bekommen."

Nun schien die Schwangerschaft ihre Geschmacksvorlieben kräftig durcheinandergewirbelt zu haben. Rohes Gemüse ist nicht das Einzige, wonach Karen zu dem Zeitpunkt verlangte. Letzten Monat teilte sie in einem weiteren TikTok-Video ihre neu entdeckte Vorliebe für Quiche mit. "Neue Schwangerschaftsgelüste – Quiche. Was zum Teufel, ich habe noch nie in meinem Leben an Quiche gedacht", erzählte der Jumanji-Star amüsiert ihren Followern. Sie bestellte sogar drei verschiedene Quiches, um die beste zu finden. Außerdem gestand sie, dass sie plötzlich ständig an Digestive-Kekse denken muss, obwohl sie diese zuvor nie mochte.

Vater von Karens erstem Kind ist ihr Ehemann Nick Kocher (38), den sie im Mai 2022 auf Schloss Toward in Schottland heiratete. Obwohl sie seit 2013 in Kalifornien lebt, betont die Schauspielerin immer wieder ihre enge Verbindung zu ihrer Heimat. Im Juni sagte sie im Radio Times Podcast: "Ich habe jeden Tag Heimweh. Ich denke, es ist möglich, dass ich eines Tages zurückkehre." Bereits 2018 äußerte sie im Podcast von Michael Rosenbaum (52) ihren Wunsch, Mutter zu werden: "Ich will definitiv Kinder, es wird lustig. Ich glaube, ich wäre eine gute Mama. Ich denke, ich wäre gut darin, mit den Kindern zu spielen, wie eine von ihnen zu sein."

ActionPress Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"

ActionPress Karen Gillan und Nick Kocher bei der After Party der Golden Globes 2024

