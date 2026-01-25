Karen Gillans Tochter unterstützt sie beim "Jumanji"-Dreh

Strahlender Set-Besuch bei "Jumanji!": Karen Gillan (38) ist in Los Angeles wieder in ihr ikonisches Ruby-Roundhouse-Outfit geschlüpft – bauchfreies Top, khakifarbene Shorts und braune Stiefel inklusive. Doch diesmal hatte die Schauspielerin ganz besonderen Besuch dabei: ihre 14 Monate alte Tochter Clementine. Auf Instagram teilte Karen mehrere Schnappschüsse vom Set des dritten Films und zeigte sich dabei bestens gelaunt. Besonders süß: Die 38-Jährige stellte ihre Kleine Co-Star Jack Black (56) vor. "Keine Storyboard-Spoiler, aber Clementine sagt, sie sind gut", scherzte Karen in ihrem Post. Ebenfalls am Set gesichtet wurden Dwayne "The Rock" Johnson (53) und Kevin Hart (46), die erneut in ihre Kultrollen schlüpfen. Gedreht wird aktuell auf weihnachtlich dekorierten Straßen – der Kinostart ist für Weihnachten 2026 geplant.

Hinter den Kulissen war Karen auf Bildern, die Just Jared vorliegen, zwischendurch im khakifarbenen Sweatshirt und mit langem Mantel zu sehen, ein Selfie mit dem Make-up-Team inklusive. Jack präsentierte sein Professor-Ensemble mit Tweed-Blazer, Mantel und türkisfarbener Fliege, während Dwayne im sandfarbenen Hemd seine Muskelpower zeigte und Kevin in Camouflage-Weste mit Fernglas unterwegs war. Regisseur Jake Kasdan (51) führt erneut die Regie, das Drehbuch entsteht wieder in Zusammenarbeit mit Jeff Pinkner und Scott Rosenberg. Details zur Handlung hält das Team noch geheim, doch die festlich geschmückten Straßen deuten auf ein Setting fernab von Dschungel und Wüste hin. Laut einem Post von Sony auf X ist das Abenteuer "exklusiv im Kino" geplant – pünktlich zur Feiertagssaison 2026.

Privat konzentriert sich Karen, die aus Schottland stammt, spürbar auf ihre kleine Familie. Clementine kam Ende 2024 zur Welt, Vater ist der US-Komiker Nick Kocher (40). Auf Social Media teilt die Schauspielerin immer wieder kleine Einblicke in ihren neuen Alltag, bevorzugt humorvoll und ohne große Inszenierung. Am Set schien Clementine dicht an Mamas Seite zu bleiben, während die Schauspielerin zwischen Action-Look und Kuschel-Pausen wechselte.

Getty Images Karen Gillan, Schauspielerin

ActionPress Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"

ActionPress Karen Gillan und Nick Kocher bei der After Party der Golden Globes 2024