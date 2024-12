Mit Buggy unterwegs: Karen Gillans Baby ist wohl schon da

Hat Karen Gillan (37) etwa still und heimlich ihr Baby bekommen? Die Schauspielerin, bekannt aus Doctor Who und Jumanji, kugelte vor Kurzem noch mit einem Babybauch durch die Gegend. Nun liegen Daily Mail Paparazzi-Fotos vor, die die Geburt ihres Babys wohl eindeutig bestätigen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nick Kocher (38) genießt Karen einen sonnigen Spaziergang durch Los Angeles, während sie einen grauen Kinderwagen vor sich herschiebt.

Bis jetzt hat die Schottin weder die Geburt ihres Kindes noch das Geschlecht oder den Namen offiziell bekannt gegeben. Die vermeintlich frischgebackenen Eltern sind auf diesen Aufnahmen aber wohl gerade auf dem Weg zu einem gemütlichen Familien-Brunch. Der Guardians of the Galaxy-Star betont seinen After-Baby-Body in einem engen, dunkelgrünen Kleid mit hohem Kragen. Darüber trägt sie eine Jeansjacke. Ihr Gesicht versteckt die Rothaarige unter einem großen Hut und einer schwarzen Sonnenbrille – und hofft so vielleicht darauf, ihr Geheimnis noch ein bisschen für sich behalten zu können.

Für den Hollywoodstar und den Komiker ist es das erste Kind. 2022 gaben sich die beiden in der Heimat der Beauty das Jawort. Ihr Privatleben hält Karen so weit es geht aus der Öffentlichkeit heraus, mit ihren Schwangerschafts-News überraschte sie ihre Fans vergangenen September, als sie bei den Filmfestspielen in Toronto das erste Mal stolz ihren Babybauch präsentierte.

ActionPress Karen Gillan und Nick Kocher bei der After Party der Golden Globes 2024

Getty Images Karen Gillan, September 2024

