Kleiner Rotschopf: Karen Gillan teilt süßes Foto ihres Babys

Im Dezember des vergangenen Jahres durfte Karen Gillan (37) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Doch erst vor Kurzem machte sie die freudigen Nachrichten selbst publik und verriet: Ihre Tochter Clementine ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Obwohl die Schauspielerin ihre Familie und ihr privates Leben generell aus der Öffentlichkeit heraushält, gibt ein neuer Schnappschuss des kleinen Sprösslings nun ein neues, süßes Detail preis: Es scheint, als hätte Clementine die auffällige Haarfarbe ihrer Mutter geerbt. Karen, die selbst ein Rotschopf ist, teilt in ihrer Story auf Instagram ein kleines Update ihrer Tochter. Auf dem Schnappschuss starrt Clementine aufmerksam in die Kamera, während sie gemütlich auf einem Kissen liegt. Dabei erkennt man ganz deutlich die hellroten, dünnen Haare auf ihrem Kopf.

Dass Karen überhaupt ein Kind erwartet, hielt die "Jumanji"-Darstellerin sehr lange geheim. Anfang September des vergangenen Jahres erschien die Schauspielerin in einem kanariengelben Minikleid auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Toronto, Kanada – und präsentierte dabei der ganzen Welt aus heiterem Himmel ihren schon sehr runden Babybauch. Und auch danach meldete sie sich nur sehr selten bezüglich ihrer Schwangerschaft. Nur ein paar Mal ließ sie ihre Fans hinter die Kulissen blicken. So schilderte sie ihren Fans auf TikTok, dass sie sich unglaublich nach Quiche und rohem Gemüse verzehren würde.

Das Foto der kleinen Clementine teilte Karen, um ihren Fans mitzuteilen, dass sie und ihre Familie in Sicherheit seien. Die Schauspielerin lebt mit ihrem Mann Nick Kocher (39) und dem Baby in Los Angeles, Kalifornien, wo gerade unglaubliche Waldbrände wüten. Viele Tausende Menschen – darunter auch jede Menge Hollywood-Stars – mussten ihre Häuser bereits evakuieren. Branchenkollegin Jennifer Garner (52) erlebte einen besonders tragischen Verlust aufgrund der Brände. Im Interview mit MSNBC bestätigte sie, dass sie eine Freundin an die Flammen verloren hatte. Sie konnte nicht rechtzeitig aus ihrem Haus fliehen.

Instagram / karengillan Karen Gillans Tochter, Clementine, Januar 2025

Getty Images Jennifer Garner im Feburar 2023

