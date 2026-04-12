Lena Gercke verrät: So meistert sie Alltag als Zweifachmama

Zwei kleine Töchter, dazu ein Vollzeitjob als Model und Unternehmerin – Lena Gercke (38) jongliert täglich mit einer Menge Verantwortung. Im Exklusiv-Interview mit InStyle Sport spricht die 38-Jährige jetzt offen über ihren Alltag als zweifache Mutter und die mentale Last, die damit einhergeht. "Ich glaube, jede Frau trägt in einer Familie unglaublich viel Mental Load", sagt sie gegenüber dem Magazin. "Männer treffen oft schneller pragmatische Entscheidungen, während wir Mütter Dinge länger durchdenken und viel Care-Arbeit übernehmen. Wichtig ist, immer wieder darüber zu sprechen. Wenn es zu viel wird, kommuniziere ich das." Von einer entspannten Morgenroutine ist sie dabei weit entfernt: "Me-Time gibt es morgens für mich kaum – es geht vor allem darum, dass alle ruhig und zufrieden starten."

Sport ist für Lena deshalb zu einem flexiblen Baustein geworden, den sie nutzt, wann immer sich eine Gelegenheit ergibt. "Feste Zeiten habe ich eigentlich nicht mehr. Aber immer, wenn ich eine Lücke finde, ist Sport mein Ausgleichsmoment", erklärt sie. Statt intensiver Workouts setzt die Moderatorin heute auf Pilates, moderates Laufen und bewusste Erholung. Auch ihre Ernährung ist auf einen gleichmäßigen Energiehaushalt ausgerichtet: "Ich esse viele kleine Mahlzeiten am Tag, um mein Energielevel konstant zu halten. Mein Go-to-Snack sind Walnüsse, sie geben mir Power und machen mich nicht müde." Fit sein bedeute für sie heute vor allem Balance – und das Hören auf den eigenen Körper, auch abhängig vom Zyklus.

Dieses veränderte Körperbild hat sich bei Lena nicht zufällig entwickelt. Zwei Schwangerschaften haben ihre Sichtweise auf sich selbst nachhaltig geprägt. "Mir ging es darum, gesund zu meinem Körper zurückzufinden. Ohne Druck", sagt sie rückblickend. Dass sie damit auch einen Wandel in der Branche wahrnimmt, in der sie seit Jahren arbeitet, macht sie im Interview ebenfalls deutlich: "Früher ging es im Model-Business oft nur darum, möglichst schlank zu sein. Heute geht es mehr um einen gesunden, sportlichen Look." Den Rat, den sie anderen Frauen mitgeben möchte, klingt schlicht, aber klar: "Jede Frau sollte ihr eigenes Tempo finden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Lena Gercke, Bambi-Verleihung im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, 2021