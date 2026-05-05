Chaotisch: Lena Gercke postet Chatverlauf mit ihrem Liebsten

Lena Gercke (38) hat einen ungewohnt ehrlichen Blick in den Familienalltag gewährt – und der ist offenbar genauso chaotisch wie bei vielen anderen Eltern auch. Das Model teilte auf Instagram Ausschnitte aus privaten WhatsApp-Chats mit ihrem Partner Dustin Schöne (40), dem Regisseur und Werbefilmmacher. Die Nachrichten zeigen, wie turbulent das Leben mit ihren beiden Töchtern Zoe und Lia manchmal ist. "Die Romantik in den kleinen Dingen des Lebens finden", schrieb Lena dazu – ergänzt durch ein vor Lachen weinendes Emoji.

Die Chat-Ausschnitte, die sie mit ihren Followern teilte, haben es in sich: In einer Nachricht bittet Lena ihren Partner, noch einmal zu prüfen, ob die kleine Lia eine Unterhose anhat. In einem anderen Verlauf bat Lia um Süßigkeiten – ohne Erfolg, was wohl in einem Wutanfall endete. Dustins aufmunternde Reaktion: "Oh man, stark bleiben." Auch der Autoschlüssel sorgte für Stress: Als das erfolgreiche Model mit den Kindern losfahren wollte, stellte sich heraus, dass Dustin beide Autoschlüssel mitgenommen hatte – und damit auch beide Kindersitze. Den krönenden Abschluss eines langen Tages bildete dann die Nachricht: "Geil. Halb zehn. Kinder schlafen endlich. Bude sieht aus wie Scheiße." Der Beitrag kam bei den Fans sehr gut an. Eine Nutzerin fragte lachend: "Haben wir alle den gleichen Chat?" Auch Moderator Thore Schölermann (41) meldete sich in den Kommentaren zu Wort: "Genau sooo."

Dass der Familienalltag mit zwei kleinen Töchtern nicht immer leicht ist, hat Lena, die 2006 als Siegerin der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel (GNTM) schlagartig bekannt wurde, auch schon früher betont. In einem Interview mit dem Magazin InStyle Sport sprach die Unternehmerin offen über die mentale Belastung als Mutter: "Ich glaube, jede Frau trägt in einer Familie unglaublich viel Mental Load", erklärte sie. Sie und Dustin sind seit April 2019 ein Paar. Ihre ältere Tochter Zoe ist fünf Jahre alt, die jüngere Lia drei.

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Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, 2021

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Getty Images Lena Gercke bei "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth" während der Paris Fashion Week, 2025

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Getty Images Lena Gercke und Dustin Schöne