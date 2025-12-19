Job und Kinder: Auch Lena Gercke kommt mal an ihre Grenzen

Lena Gercke (37) philosophiert kurz vor Weihnachten über einen Moment des Innehaltens: Im Gespräch mit der Illustrierten Bunte hat das Model erzählt, wie sie im Laufe des Jahres gemerkt hat, dass die Belastung zu groß wurde. "Ich habe gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme – körperlich und emotional", sagte Lena. Auslöser sei eine Phase gewesen, in der Job und Familie gleichzeitig an ihr gezogen hätten. Der Zeitpunkt: rund um die Pariser Fashion Week im September, wo sie nach einer bewussten Pause erstmals wieder allein für einen Job unterwegs war. Also konnte sie mit neuem Elan durchstarten, während zu Hause ihr Partner Dustin Schöne (40) und die gemeinsamen Töchter Zoe und Lia auf sie warteten. "Es ist das erste Mal seit Langem, dass ich ohne schlechtes Gefühl das Haus verlassen habe", schrieb sie zuvor auf Instagram.

Im Rückblick erklärte Lena, sie habe eine folgenreiche Entscheidung getroffen, um der Familie mehr Stabilität zu geben. "Vor drei Monaten habe ich beschlossen, weniger zu reisen – für die Familie." Manche Fans hätten das verstanden, andere nicht. Doch der Schritt habe ihr geholfen, Prioritäten "wieder klar zu definieren". "Als Mutter haben die Bedürfnisse der Kinder Priorität – und manche Situationen sind einfach unvorhersehbar", sagte die Unternehmerin im Gespräch mit Bunte am Rande ihres "Magical Christmas Ball by LeGer". Das Tempo herauszunehmen, habe die Balance im Alltag verbessert – zu Hause und bei ihr selbst. Gleichzeitig betonte Lena, wie sehr sie ihren Job liebe, aber dass es Momente gebe, "in denen es einfach zu viel gleichzeitig wird". Für diese Phasen habe sie neue Strategien: klarere Grenzen, offenere Kommunikation, bewussteres Planen.

Viele Eltern kennen diesen einen Punkt, und auch Lena hatte damit zu kämpfen: Hilfe annehmen. "Ich habe gelernt, mir Hilfe zu holen. Ich muss nicht alles alleine schaffen", resümierte die zweifache Mama und fügte an, dass ihr das spürbar mehr Ruhe schenke. Sie könne allerdings nicht ganz ausschließen, wieder an Grenzen zu stoßen: "Natürlich komme ich an meine Grenzen, und das regelmäßig. Ich glaube, das tut jede Mutter." Entscheidend sei für die Moderatorin inzwischen die innere Haltung. Wenn es zu viel werden sollte, erinnere sie sich daran, dass Perfektion kein Ziel ist und Unterstützung in Ordnung. So will die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin von 2006 im Familienalltag präsent bleiben – und zugleich die Freude an ihren Projekten bewahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe