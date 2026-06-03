Lena Gercke ringt beim Ausmisten mit den Tränen

Babysachen aussortieren klingt nach einer simplen Aufgabe – für Lena Gercke ist es aber offenbar eine emotionale Angelegenheit. Das Model teilte kürzlich in ihrer Instagram-Story einen Clip, in dem sie mehrere Kisten voller Kinderklamotten zeigt. "Es fällt mir so schwer, mich von den ganzen Babysachen zu trennen", sagt sie sichtlich bewegt und hält dabei eine winzige Mütze in die Kamera. Dazu schreibt die 38-Jährige: "Mein Herz blutet."

Trotz der Wehmut wirkt die frühere Germany's next Topmodel-Siegerin aber entschlossen, Ordnung zu schaffen und Platz zu machen. In einer weiteren Sequenz fragt die Unternehmerin ihre Follower gezielt nach Tipps, an welche Organisationen sie die aussortierte Kleidung spenden könnte. Offenbar möchte die Influencerin die Erinnerungsstücke an ihren beiden Töchtern nicht einfach wegwerfen, sondern sie sinnvoll weitergeben – an Menschen, die sie wirklich brauchen können.

Dass Lena ihre Gefühlswelt so ehrlich teilt, passt zu ihrem bisherigen Umgang mit dem Thema Familie und Mutterschaft. Die Moderatorin hat in der Vergangenheit immer wieder berichtet, wie herausfordernd der Alltag mit zwei kleinen Kindern und einem vollen Terminplan sein kann und wie wichtig ihr offene Kommunikation innerhalb der Familie ist. Gleichzeitig zeigt sie online nicht nur stylische Fashion-Looks, sondern auch Chaos-Momente aus dem Familienleben, gemeinsame Ausflüge mit Partner Dustin Schöne (40) oder kleine Meilensteine ihrer Töchter.

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Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

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Getty Images Lena Gercke, Model

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Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024