Penisvase: Lena Gercke schwelgt vor Umzug in Erinnerungen

Bei Lena Gercke (38) wird es beim Umzug heißer als gedacht – und das liegt nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen. Die Moderatorin räumt gerade gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne (40) die alte Wohnung leer und lässt ihre Community auf Instagram hautnah am logistischen Chaos teilhaben. So kam es, dass zwischen Umzugskartons, Möbelteilen und Schweißausbrüchen plötzlich ein sehr spezielles Dekostück wieder auftauchte, an dessen Interpretation Sigmund Freud seine helle Freude gehabt hätte: eine handliche Vase in Phallusform. Während Dustin angesichts der Begeisterung seiner Liebsten beinahe in eine Sinnkrise rutschte, stand für die zweifache Mutter direkt fest, dass dieses Stück Hochkultur auf keinen Fall der Müllpresse zum Opfer fallen darf.

In ihren Clips erzählte Lena, wie sehr sie an der Penisvase hängt. "Ich finde das so witzig, ich wollte das nicht wegschmeißen", erklärt sie in ihrer Story und hält das gute Stück stolz in die Kamera. "Das war mal das witzigste Schrottwichtel-Geschenk, das ich je geschenkt bekommen habe. Sowas schmeißt man doch nicht weg!" Dustin kann den Hype um das bunte Phallusobjekt hingegen nicht wirklich nachvollziehen und fragt trocken: "Findet man sowas witzig?" Für Lena ist die Sache allerdings glasklar: "Hä? Das ist der Mega-Gag. Wenn das jemand beim Schrottwichteln auspackt, mega lustig."

Neben der exzentrischen Vase sorgt auch der Rest des Umzugs für einige kuriose Momente. Lena klagt über die Sommerhitze und empfiehlt ihren Followern viel Eis, um den Stress besser zu überstehen. Dustin wiederum erlebt sein eigenes kleines Umzugsdrama: Er muss sein Fahrradschloss mit Werkzeug aufbrechen, weil er den Schlüssel laut Lena schon in einem der "tausend Kartons" verstaut hat. Während andere beim Umzug rigoros ausmisten, hält Lena an ihrem liebsten Schrottwichtel-Fundstück fest – die Vase mit dem eindeutigen Design hat offenbar längst einen festen Platz im Herzen des Models.

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lenagercke Topmodel Lena Gercke bei der Umzugsvorbereitung mit ihrer Penis-Vase, Juni 2026

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Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024

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Getty Images Lena Gercke und Dustin Schöne