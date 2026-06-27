Louis Partridge reagiert auf Gerüchte um James-Bond-Rolle

Auf dem roten Teppich zur Weltpremiere von Enola Holmes 3 wurde Louis Partridge am Donnerstag im Plaza Hotel in New York City mit einer unerwarteten Frage konfrontiert: Könnte er der nächste James Bond sein? Der 23-jährige britische Schauspieler gehört offenbar zu den Kandidaten, über die in der Branche aktuell gesprochen wird, wenn es um die Neubesetzung der Kultrolle geht. Das Magazin Variety bat ihn auf dem roten Teppich um eine Reaktion auf die Spekulationen – und Louis antwortete mit einer Mischung aus Bescheidenheit und Charme.

Im Gespräch mit Variety wollte der Reporter wissen, ob Louis sich selbst jemals als 007 vorgestellt habe. "Nein, nein. Noch nicht zumindest. Aber das ist etwas, das man im Hinterkopf behalten kann", erklärte er und lachte dabei. Als der Reporter nachlegte und meinte, das Magazin habe ihn als "Top-Kandidaten" für die 007-Rolle genannt, freute sich der Netflix-Star sichtbar: "Wunderbar", antwortete Louis knapp, ließ sich aber zu keinen weiteren Aussagen zu möglichen Gesprächen oder Castingplänen hinreißen. Hintergrund ist das Gerücht, dass die Produzenten für den nächsten Bond-Film offenbar einen jüngeren Star als in früheren Jahren suchen könnten. Konkrete Infos zu der nächsten Bond-Besetzung gibt es weiterhin nicht.

Vorerst ist Louis allerdings in einer anderen Rolle zu sehen: Ab dem 1. Juli erscheint "Enola Holmes 3" auf Netflix, in dem er erneut an der Seite von Millie Bobby Brown (22) zu sehen ist. In dem Film verschlägt es Detektivin Enola Holmes nach Malta, wo sie in einen besonders vertrackten Fall hineingezogen wird. Louis hatte seine Rolle in der "Enola Holmes"-Reihe bereits 2020 mit dem ersten Teil übernommen und sich seitdem als festes Gesicht der erfolgreichen Netflix-Produktion etabliert.

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Imago Louis Partridge, Dezember 2025

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Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

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Getty Images Louis Partridge und Millie Bobby Brown bei der Premiere von Enola Holmes 3 in New York