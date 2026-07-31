Matthew Goode flog wegen düsterer Idee aus Bond-Casting

Matthew Goode (48) hätte einst James Bond werden können – doch sein radikaler Vorschlag, wie er die Figur des 007 hätte verkörpern wollen, beendete seine Chancen schlagartig. Bevor Daniel Craig (58) im Jahr 2006 in "Casino Royale" als neuer Bond vorgestellt wurde, war der britische Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Match Point" von Woody Allen (90), einer der Kandidaten für die ikonische Agentenrolle. Zu einem richtigen Vorsprechen kam es aber nie – stattdessen lud Produzentin Barbara Broccoli ihn zu einem Treffen ein, bei dem sie ihn nach seiner persönlichen Vision von Bond befragte. Die Antwort, die Matthew nun im Podcast "Happy Sad Confused" enthüllte, war offenbar zu viel des Guten.

Gegenüber Variety schilderte der Schauspieler, was er Broccoli damals erklärte: "Wir müssen wirklich zu den Büchern zurück, wissen Sie? Wir müssen diesen Typen zu einem Alkoholiker machen, einem Drogenabhängigen. Er hasst sich selbst. Er hasst Frauen. Er hasst viele Menschen. Er leidet tief. Er ist brillant darin, Menschen zu töten." Broccolis Reaktion am Ende des Gesprächs fiel denkbar kurz aus: "Mhmm. Der Nächste." Rückblickend räumte Matthew ein, er hätte wohl ergänzen sollen: "Aber auch unglaublich charmant." Den Job bekam er jedenfalls nicht.

Stattdessen setzte sich letztlich Craig gegen die Konkurrenz durch – darunter auch Henry Cavill (43), der damals als zu jung für die Rolle galt. Craig spielte Bond bis 2021, als er sich mit "Keine Zeit zu sterben" von der Figur verabschiedete. Aktuell sucht Amazon, das mittlerweile die kreativen Rechte von Broccoli und Michael G. Wilson übernommen hat, einen neuen 007. Regisseur Denis Villeneuve (58) ist bereits für den nächsten Bond-Film bestätigt. Laut einem Bericht von Variety soll der neue Hauptdarsteller jünger sein – auf der Liste stehen demnach Namen wie Jacob Elordi (29), Tom Holland (30) und Callum Turner (36).

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Goode bei der Premiere von "The Offer" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Broccoli bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"