Neue Gerüchte: Wird er der jüngste Bond aller Zeiten?

Die Suche nach dem neuen James Bond hält Hollywood in Atem – und ein Name rückt dabei gerade ganz besonders in den Fokus: Louis Partridge. Laut dem Branchenmagazin Variety soll der 22-jährige Brite echte Topchancen auf die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt haben. Damit wäre er nicht nur der nächste 007, sondern auch der jüngste Bond-Darsteller aller Zeiten. Dem Bericht zufolge stützen sich diese Informationen auf anonyme Quellen aus der Branche – Louis soll demnach im engsten Kandidatenkreis sein, nicht nur auf irgendwelchen Buchmacherlisten.

Zuletzt hatte Callum Turner (36) als heißester Anwärter auf den Bond-Posten gegolten, nun scheint Louis den Staffelstab übernommen zu haben. Dass der Neustart des Franchise einen deutlich jüngeren Agenten in den Mittelpunkt rücken soll, ist schon länger bekannt – Louis würde die Altersmarke dabei noch einmal merklich nach unten verschieben. Besonders interessant: Der Schöpfer der Netflix-Serie "House of Guinness", Steven Knight (67), wurde gleichzeitig als Drehbuchautor für den kommenden Bond-Film verpflichtet – und in genau dieser Serie spielt Louis die Hauptrolle als Edward Guinness, so Moviepilot. Ob hinter dieser Verbindung mehr steckt, ist bislang offen. Wann der nächste 007-Film in die Kinos kommen soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Einem breiteren Publikum wurde Louis erstmals als Viscount Tewkesbury in den Netflix-Filmen Enola Holmes und "Enola Holmes 2" bekannt, in denen er an der Seite von Millie Bobby Brown (22) zu sehen war. Sein Schauspieldebüt hatte er bereits 2014 in dem Kurzfilm "Beneath Water", bevor er kleinere Rollen in Produktionen wie "Pan" und "Paddington 2" übernahm. Auch abseits der Leinwand sorgte der junge Brite für Schlagzeilen – als Ex-Freund von Popstar Olivia Rodrigo (23) war er in der Vergangenheit regelmäßig Thema in den Medien.

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Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

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Getty Images Louis Partridge, Schauspieler

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Getty Images Olivia Rodrigo und Louis Partridge bei einem Wimbledon-Spiel

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