Darum wollte Sam Neill auf gar keinen Fall James Bond sein

Die Filmwelt trauert um Sam Neill (78). Der Schauspieler ist am Montag, dem 13. Juli, im Alter von 78 Jahren in Sydney, Australien, verstorben. Seine Familie teilte in einem Statement mit, dass sein Tod "plötzlich und unerwartet" war. Sam war demnach von seiner Familie umgeben und verstarb "mit der Würde, die sein gesamtes Leben geprägt hat". Wie es in dem Statement weiter heißt, sei er zuletzt krebsfrei gewesen. Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle als Paläontologe Alan Grant im Kinofilm Jurassic Park aus dem Jahr 1993 weltbekannt geworden.

Dass Sam beinahe eine der ikonischsten Rollen der Filmgeschichte übernommen hätte, verriet er selbst in seiner 2023 erschienenen Autobiografie "Did I Ever Tell You This?". Darin schilderte er, wie er für die Rolle des James Bond vorgesprochen hatte – als Nachfolger von Roger Moore (†89). Er drehte sogar eine Szene für den späteren Film "The Living Daylights". Doch wie er gegenüber "Today Australia" erklärte, wollte er die Rolle eigentlich gar nicht. Stattdessen drückte er die Daumen für seinen Freund Pierce Brosnan (73): "Ich wollte die Rolle wirklich nicht, und mein Freund Pierce Brosnan wollte sie so sehr." Er habe sich den ganzen Drehtag über unwohl gefühlt und sei erleichtert gewesen, dass die Rolle schließlich jemand anderem angeboten wurde. Den Grund dafür benannte er klar: "Man will wirklich nicht der Bond sein, den niemand mag. Das ist ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod."

Die Rolle des 007 bekam letztlich Timothy Dalton, der den Geheimagenten in zwei Filmen verkörperte. Als Dalton die Rolle abgab, war schließlich der Weg frei für Pierce Brosnan, der von 1995 bis 2002 als James Bond auf der Leinwand zu sehen war. Sam Neill selbst feierte in dieser Zeit weitere große Erfolge: Neben "Jurassic Park" spielte er tragende Rollen in Filmen wie "Jagd auf Roter Oktober" und "Das Piano" sowie in Serien wie "The Tudors" und Peaky Blinders.

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Getty Images Sam Neill im September 2019

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United Archives GmbH Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park"

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Getty Images Sam Neill bei der Premiere von "Jurassic Park III" im Jahr 2001