Neuer Trailer. "Enola Holmes 3" startet bald auf Netflix

Es ist endlich so weit: Netflix hat den ersten großen Trailer zu Enola Holmes 3 veröffentlicht. Millie Bobby Brown (22) schlüpft darin erneut in die Rolle der jungen Detektivin Enola Holmes – diesmal allerdings nicht im grauen England, sondern unter der Sonne Maltas. Dorthin hat es die Ermittlerin verschlagen, weil sie dort eigentlich ihren Verlobten Viscount Tewkesbury, gespielt von Louis Partridge, heiraten will. Doch aus dem romantischen Hochzeitstag wird nichts: Enolas Bruder Sherlock Holmes wird entführt, und damit wird aus der Hochzeitsreise kurzerhand ein gefährliches Abenteuer. "Enola Holmes 3" erscheint am 1. Juli 2026 bei Netflix, wie Moviepilot berichtet.

Der Trailer zeigt, wie Millie als Enola mitten in der Hitze Maltas gefährliche Situationen meistert, während Louis als Tewkesbury vergeblich auf seine Braut wartet. Neben den beiden kehrt auch Henry Cavill (43) als entführter Sherlock Holmes zurück. Fans dürfen sich außerdem auf Himesh Patel als Dr. John Watson freuen, der nach seiner Einführung in der Post-Credit-Szene des zweiten Teils nun eine größere Rolle übernimmt. Auch Helena Bonham Carter (60) ist wieder als Eudoria Holmes dabei, ebenso wie Sharon Duncan-Brewster als Schurkin Mira Troy, alias Moriarty.

Hinter der Kamera gibt es diesmal eine Veränderung: Für die Regie zeichnet erstmals Philip Barantini (45) verantwortlich, der zuletzt mit dem Netflix-Hit "Adolescence" auf sich aufmerksam machte. Das Drehbuch stammt hingegen wieder von Jack Thorne, der bereits die Skripte der ersten beiden Filme schrieb. Für Millie ist "Enola Holmes 3" ein weiterer großer Meilenstein – die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre langjährige Rolle als Eleven in der Erfolgsserie Stranger Things bekannt.

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Alex Bailey / Netflix © 2022 Millie Bobby Brown, "Enola Holmes 2"

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Netflix Millie Bobby Brown und Henry Cavill in "Enola Holmes"

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Getty Images Der "Enola Holmes 2"-Cast im Oktober 2022