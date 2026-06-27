Nach Familientragödie: Jake Reiner zeigt sich auf Red Carpet

Jake Reiner (35) wagt den Schritt zurück ins Rampenlicht: In Los Angeles zeigte sich der Schauspieler erstmals wieder öffentlich, seit seine Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70) im Dezember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood gefunden worden waren. Anlass war die Premiere von Larry Davids neuer HBO-Serie "Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness", bei der Jake den langjährigen Freund seiner verstorbenen Eltern unterstützte. Auf dem roten Teppich erschien der 35-Jährige in schwarzen Hosen, grauem T-Shirt und dunklem Blazer – schlicht, aber sichtbar gefasst. Auf Instagram verriet er seinen Followern außerdem, dass er in der ersten Folge der Serie selbst zu sehen sein wird.

"Ich war diese Woche bei der Premiere von 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'. Die Serie startet am Freitag auf HBO. Haltet Ausschau nach mir in der ersten Folge", schrieb Jake zu mehreren Fotos von seinem Auftritt bei der Veranstaltung. Für den Podcaster ist es der erste Red-Carpet-Moment seit der schrecklichen Familientragödie: Seine Eltern Rob und Michele waren im Dezember in ihrem gemeinsamen Haus gestorben, entdeckt wurden sie von Tochter Romy (28). Kurz darauf wurde Jakes jüngerer Bruder Nick (32) festgenommen und wegen zweifachen Mordes angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig und sitzt seitdem in Haft, während sich die Justiz in Los Angeles weiter mit dem Fall beschäftigt.

Wenige Monate nach der Tragödie meldete Jake sich zu Wort – mit einem persönlichen Essay auf Substack, in dem er offen über seine Trauer sprach. Darin schilderte er, wie er sich in der Nacht des Todes seiner Eltern auf einer 45-minütigen Autofahrt durch Los Angeles befunden hatte: "Meine Welt, so wie ich sie kannte, war zusammengebrochen. Ich befand mich in einem Trancezustand", schrieb er. Über den Verlust schrieb er weiter: "Meine Eltern werden nicht bei meiner Hochzeit dabei sein, sie werden meinen zukünftigen Enkeln nicht begegnen, und sie werden nicht erleben, wie ich die erfolgreiche Karriere aufbaue, nach der ich immer noch strebe. Das bricht mir gleichzeitig das Herz und macht mich wütend."

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Getty Images Jake Reiner bei der Premiere von HBOs "Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness" im Hollywood Legion Theater, Los Angeles

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Getty Images Jake Reiner bei der Premiere von HBOs "Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness" in Los Angeles

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Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

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