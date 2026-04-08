Darum verriet Jamie Lee Curtis Michelle ihr Oma-Geheimnis

Jamie Lee Curtis (67) hat ihre Baby-News mit einer ganz besonderen Persönlichkeit geteilt. Die Schauspielerin verriet im Podcast "IMO" von Michelle Obama (62), dass sie im Dezember zum ersten Mal Großmutter geworden ist. Ihre älteste Tochter Annie Guest und deren Ehemann Jason Wolf haben ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht. "Ich hätte nie gedacht, dass ich Kinder haben würde. Ich hätte mir in meinen wildesten Träumen nie vorstellen können, dass ich eine Oma sein würde. Eine Granny. Ich möchte Granny sein", schwärmte die "Halloween"-Darstellerin in dem Gespräch. Die Geburt fiel allerdings in eine emotional aufwühlende Zeit – nur eine Woche zuvor waren Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70) verstorben, die Annies Paten waren.

Bevor Jamie Lee die Neuigkeiten öffentlich machte, holte sie sich aber das Einverständnis ihrer Tochter ein. "Ich habe meine Tochter angerufen und gesagt: 'Hey, ich mache gleich diesen Podcast'", erinnerte sich die Schauspielerin. Die Familie habe die Angelegenheit bisher privat gehalten, doch viele Menschen in ihrem Umfeld wüssten bereits von dem Enkelkind. Als Jamie Lee Annie fragte, wie sie es fände, wenn die Baby-News bei Michelle Obama zur Sprache kämen, war die Reaktion ihrer Tochter eindeutig: "Sie sagte: 'Sag ihr, dass ich sie liebe'", erzählte die Schauspielerin sichtlich bewegt.

Die besondere Verbindung von Annie zu der ehemaligen First Lady reicht bis ins Jahr 2008 zurück. Jamie Lee erinnerte sich daran, wie ihre Tochter sie damals aus dem College anrief, als Barack Obama (64) zum Präsidenten gewählt wurde. "Ich erinnere mich, wo ich war, als ich mit meiner Tochter über die Möglichkeit sprach, dass sich die Welt verändern würde, wegen der Wahl und weil ihr gesagt habt: 'Wir sind hier, um euch zu helfen'", erzählte sie Michelle. Deshalb sei es für Jamie Lee "wirklich aufregend", dass sie ausgerechnet in diesem Podcast zum ersten Mal öffentlich über ihre Rolle als Großmutter sprechen könne. "Du wirst so geliebt und respektiert, dass sie sagte: 'Ja, Mama, du kannst mit Michelle Obama darüber reden, denn sie ist großartig'", erklärte die "Knives Out"-Darstellerin.

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Getty Images Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Ella McCay" in Hollywood

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Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025

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Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York