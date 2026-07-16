Trotz Mordanklage hält Annie Reiner weiter zu Neffe Nick

Nick Reiner (32) sitzt seit seiner Verhaftung im Dezember 2025 im Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles in Untersuchungshaft. Er war kurz nach dem Tod seiner Eltern, Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele Singer Reiner (†70), festgenommen worden. Den beiden wurden in ihrem Haus im Brentwood-Viertel von Los Angeles multiple Stichverletzungen zugefügt. Nick wurde daraufhin wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt und plädierte im Februar auf nicht schuldig. Trotz der schweren Vorwürfe steht ihm seine Tante Annie Reiner weiterhin bei. Laut einem Insider gegenüber Page Six habe "ihre Anwesenheit ihm sehr viel bedeutet."

Doch der Zustand des Angeklagten gibt offenbar Anlass zur Sorge. Wie eine dem Familienumfeld nahestehende Quelle dem Daily Mail berichtete, "erkennt ihn kaum jemand noch wieder". "Er verfällt rapide. Er ist fast kahl, weil man sein Haar sehr kurz halten muss, um Ungeziefer fernzuhalten, und er ist extrem dünn wegen der starken Medikamente, die er einnimmt. Seine Augen sind sehr eingefallen", schilderte der Insider. Weiter heißt es: "Nick war schon viele Jahre lang nicht wohlauf, aber vor der Haft war noch etwas von seiner Persönlichkeit erkennbar. Jetzt nicht mehr. Er ist wie ein lallendes Kind, völlig abwesend. Es ist so schlimm, dass seine Anwälte Schwierigkeiten haben, mit ihm zu reden."

Rob und Michele waren seit 1989 verheiratet und hinterließen neben Nick noch zwei weitere gemeinsame Kinder: Sohn Jake Reiner (35) und Tochter Romy Reiner (28). Jake meldete sich nach dem Tod seiner Eltern öffentlich zu Wort und schilderte in einem Substack-Essay den Moment, als er die Nachricht erhielt. "Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Elternteile gleichzeitig und sofort zu verlieren", schrieb er. Im April teilte er auf Instagram ein altes Foto mit seinen Eltern und bedankte sich bei seiner Familie und seinen Freunden. Seine letzten Worte im Post richtete er an seine Tante: "An meine Tante Martine: Ich liebe dich. Danke, dass du uns umsorgt hast." Nick hatte am Abend vor den Morden auf einer Weihnachtsfeier von Conan O'Brien (63) mit seinen Eltern gestritten. Er war bereits vor den Morden wegen Schizophrenie diagnostiziert worden und hat laut Berichten eine lange Vorgeschichte mit Drogenabhängigkeit.

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Getty Images Nick Reiner im Los Angeles County Superior Court

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Getty Images Carl Reiner mit Tochter Annie Reiner bei den Directors Guild of America Awards 2010 im Hyatt Regency Century Plaza in Century City

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Imago Michele Reiner und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick