Eklat im Knast: Mordverdächtiger Nick Reiner rastet aus

Im Gefängnis von Los Angeles hat Nick Reiner (32) mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Der 32-Jährige, dem vorgeworfen wird, seine Eltern – den Regisseur Rob Reiner (†78) und die Produzentin und Fotografin Michele Singer Reiner (†70) – getötet zu haben, rastete laut dem Magazin People im April in der Haftanstalt Twin Towers Correctional Facility aus. Nachdem er geduscht hatte, musste er warten, bis Beamte ihn zurück in seine Zelle brachten – und verlor dabei die Kontrolle.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Quelle am 27. April um 8:15 Uhr in Turm 1 der Einrichtung. Nick hatte gerade geduscht und seine Anstaltskleidung gewechselt, als er zunehmend ungeduldig wurde, weil die Beamten ihn nicht sofort abholten. Der Grund für die Verzögerung war ein Notfall an anderer Stelle im Trakt: Ein anderer Insasse hatte offenbar eine Überdosis erlitten. "Er war widerspenstig, extrem feindselig, verursachte einen verbalen Aufruhr, weigerte sich, Regeln zu befolgen, und ignorierte sämtliche Anweisungen", zitiert People die Quelle. Er habe geschrien, Schimpfwörter benutzt und sich respektlos gegenüber einem Sheriff und einem Sergeant verhalten. Die Auseinandersetzung blieb jedoch körperlos. Als Konsequenz verlor Nick für fünf Tage mehrere Gefängnisprivilegien – darunter Telefonieren, Besuch und den Zugang zum Gefängniskiosk.

Nick befindet sich seit seiner Verhaftung im Dezember 2025 in Untersuchungshaft. Er lebt in weitgehender Isolation in einer medizinischen Beobachtungseinheit, isst alle Mahlzeiten allein und steht unter 24-Stunden-Videoüberwachung. Im Februar plädierte er in zwei Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades auf nicht schuldig. Berichten zufolge wurde er vor dem Tod seiner Eltern wegen Schizophrenie behandelt. Die Quelle beschreibt seinen Zustand gegenüber People zuletzt als besorgniserregend: "In letzter Zeit geht es ihm nicht gut. Er hat Schwierigkeiten, im Gefängnis zurechtzukommen." Am 27. Juli erhielt Nick zum ersten Mal Besuch von einer Privatperson – in Anwesenheit seines Anwalts. Die Quelle vermutet, dass es sich dabei um "einen Verwandten" gehandelt habe. Der nächste Gerichtstermin ist für den 15. September angesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Reiner im Los Angeles County Superior Court

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

Anzeige Anzeige