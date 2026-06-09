Kein Geld für Verteidigung: Nick Reiner will Erbe von Eltern

Nick Reiner, der noch immer in Untersuchungshaft sitzt, kämpft nun an gleich zwei Fronten: Vor einem Gericht in Kalifornien will der 32-Jährige nicht nur seine Unschuld im Mordfall um seine Eltern Rob (†78) und Michele Reiner (†70) beweisen, sondern auch an sein Erbe kommen. Laut Gerichtsunterlagen, die unter anderem von TMZ veröffentlicht wurden, hat Nick einen Antrag gestellt, damit Geld aus einem Treuhandfonds ausgezahlt wird, den seine Eltern bereits 1992 für ihn und seine Geschwister eingerichtet hatten. Die Summe sollte ihm nach seinen Angaben eigentlich seit seinem 30. Geburtstag zustehen – doch der Treuhänder soll blockieren.

In dem Antrag behauptet Nick, er habe die Auszahlung dringend benötigt, um den renommierten Anwalt Alan Jackson für seine Verteidigung im anstehenden Mordprozess zu bezahlen. Seine Geschwister Jake (35) und Romy Reiner (28) seien damit einverstanden gewesen, doch der Treuhänder habe die Gelder nicht freigegeben. Laut der Eingabe habe Nick den Verantwortlichen gewarnt, er brauche das Geld "unter Zeitdruck", um eine weitere Gefährdung seiner Verteidigung zu verhindern. Da die Zahlung ausgeblieben sei, habe der Anwalt das Mandat niedergelegt. Nick fordert nun eine detaillierte Rechnungslegung und Schadensersatz vom Treuhänder, da er nach den Unterlagen keine anderen Mittel für Anwaltskosten oder seine Grundversorgung im Gefängnis haben soll.

Parallel dazu läuft weiterhin der aufsehenerregende Strafprozess: Nick ist wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt, er soll seine Eltern im Dezember 2025 erstochen haben und hat auf nicht schuldig plädiert. Sein Bruder Jake, der wie seine Schwester Romy nicht am Strafverfahren beteiligt ist, hatte kurz vor einer angesetzten Voranhörung im April in einem emotionalen Post im Netz über den Verlust geschrieben: "Ich wurde an diesem Tag so vieler Dinge beraubt. Meine Eltern werden nicht bei meiner Hochzeit sein, sie werden ihr zukünftiges Enkelkind nicht im Arm halten", erklärte er. Romy hat sich bisher öffentlich nicht geäußert.

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Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

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Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

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Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner