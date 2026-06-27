Nanu? Jason Derulo turtelt mit Ex Hanna Weig auf Mallorca

Mallorca zeigt sich von seiner heißesten Seite – und mittendrin turteln Jason Derulo (36) und Hanna Weig (30) ausgelassen auf einer Luxusjacht vor der Küste. Der Sänger gönnt sich nach seinen Auftritten auf der Baleareninsel eine Auszeit auf dem Meer und hat sich dafür eine 25 Meter lange Yacht in Palma gechartert. Mit an Bord: sein Team, Luxusmakler Marcel Remus (39) und Hanna, die sich eng an den Musiker kuschelt, wie Bilder zeigen, die unter anderem Bild vorliegen. In der Bucht von Bendinat suchen die beiden immer wieder die Nähe des anderen, lachen, kuscheln und wirken dabei extrem vertraut.

Dabei gelten Hanna und Jason eigentlich seit vergangenem Jahr als getrennt. Öffentlich betonten beide stets, befreundet geblieben zu sein und weiter Kontakt zu halten. Zuletzt hatte Hanna sogar noch erklärt, sie wünsche sich eher einen Mann für den bodenständigen Alltag statt für Dauer-Party. Umso auffälliger wirken nun die Aufnahmen von dem Boot: Beim Gang an Bord reicht Jason der Influencerin gentlemanlike die Hand, später legt sie ihren Kopf auf seine Schulter und hält sich an seinem Arm fest. Im Wasser lässt sich das Duo im Doppelpack vom Boot durchs Mittelmeer ziehen, Hanna klammert sich dabei eng an den Sänger.

Dass die beiden zusammen entspannen, kommt allerdings nicht ganz aus dem Nichts. Das Model schwärmte bereits in einem Playboy-Interview von der ersten Kennenlernphase, als die Nachrichten über Instagram hin- und hergingen und sie seine Einladungen anfangs mehrfach ausschlug. Inzwischen verbringen sie ihre Freizeit sogar unter einem Dach: Hanna teilte auf Instagram Clips aus der "Villa Remus" – jener Luxusunterkunft mit fünf Schlafzimmern und sieben Badezimmern, in der aktuell auch Jason residiert. Für den Sänger ist Mallorca seit Jahren ein Fixpunkt im Kalender. Und auch Hanna zieht es offenbar dauerhaft dorthin: Die Realitydarstellerin postete jüngst vielsagend den Satz "Can’t wait to move here" und macht damit keinen Hehl aus ihren Umzugsplänen.

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Getty Images / Joe Maher, Instagram / hannaweig Collage: Jason Derulo und Hanna Weig

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Getty Images Jason Derulo, Sänger

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Model, 2025