Lange Mähne weg: Hanna Weig setzt jetzt auf Trendfrisur

Hanna Weig (30) hat sich von ihren langen Haaren getrennt! Die Influencerin präsentiert sich auf Instagram mit einem frischen neuen Look: Statt langem, dunklem Haar trägt sie nun einen soften Kurzhaarschnitt, der ihr Haar nur noch bis auf Schulterlänge reicht. Dabei umrahmt der neue Schnitt ihr Gesicht auf besonders vorteilhafte Weise. Auf der Plattform teilt das Model gleich eine ganze Reihe von Bildern und Videos, auf denen sie ihren veränderten Look in Szene setzt.

Zu den Aufnahmen schwärmt Hanna in ihrer Caption auf Instagram: "Kurze Haare sind der neue IT-Girl-Haarschnitt." Und auch über ihr persönliches Befinden lässt sie ihre Follower wissen: "Fühle mich süß", hält sie dort fest. Damit zeigt die 30-Jährige, deren geheimer TV-Deal vor Kurzem veröffentlicht wurde, dass sie sich in ihrer neuen Frisur offensichtlich rundum wohlfühlt.

Hanna Weig steht immer wieder mit Einblicken aus ihrem Alltag und persönlichen Momenten in der Öffentlichkeit. Die Bekanntheit teilt auf Social Media regelmäßig Eindrücke aus ihrem Leben und lässt ihre Community an optischen Veränderungen teilhaben. Gerade neue Frisuren oder Beauty-Updates sorgen dabei häufig für Aufmerksamkeit, weil sie ihren Stil damit immer wieder neu interpretiert. Diesmal ist es vor allem der Abschied von den langen dunklen Haaren, der bei ihrem aktuellen Auftritt sofort ins Auge fällt.

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Instagram / hannaweig Hanna Weig präsentiert ihre kurzen Haare

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Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Hanna Schlönvoigt bei Guido Maria Kretschmers Show auf der Berlin Fashion Week

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Model, 2025