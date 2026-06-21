Nach Jason-Derulo-Aus: Hanna Weigs geheimer TV-Deal enthüllt

Hanna Weig (30) wird offenbar schon bald auf Männersuche gehen – und zwar vor laufenden Kameras. Laut Bild ist das Model Kandidatin der kommenden Staffel von Love Island VIP. Die Promi-Ausgabe der beliebten Datingshow wurde demnach bereits vollständig in Griechenland aufgezeichnet. In einer Luxusvilla treffen dort prominente Singles aufeinander, die auf der Suche nach Flirts, Romanzen oder gar der großen Liebe sind. Hanna selbst wollte sich auf Anfrage des Blattes nicht dazu äußern, auch RTL2 ließ eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.

Die Datingshow käme für Hanna zu einem turbulenten Zeitpunkt. Erst im Frühjahr soll ihre Beziehung mit einem Justizbeamten geendet haben. Davor hatte die Influencerin und Schauspielerin eine Romanze mit dem US-Sänger Jason Derulo (36), die im Februar 2025 endete. Zuletzt äußerte sie sich in einem Interview mit dem Playboy – für den sie auch als Covermodel posierte – zu ihren Plänen für die Zukunft: "Noch einmal heiraten, vielleicht noch einmal Kinder bekommen, mein Business weiter wachsen lassen. Außerdem würde mich das Thema Schauspiel sehr interessieren."

Einem breiten Publikum wurde Hanna durch ihre Ehe mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39) bekannt, den sie 2018 heiratete. Im Dezember 2017 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. 2022 folgte die Trennung, danach die Scheidung. Was ihre Romanze mit Jason angeht, hatte Hanna dem Männermagazin erzählt, dass der Sänger zunächst über Instagram den ersten Schritt gemacht hatte – sie ihn aber immer wieder abblitzen ließ und ihm nicht einmal ihre Handynummer gab. Sie erklärte: "Ich hatte eigentlich nach acht Jahren Beziehung mit einem Schauspieler genug von Dates in der Öffentlichkeit."

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Getty Images Hanna Weig im Juli 2025

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Getty Images Jason Derulo in London 2023

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Nitzsche, Christian Jörn und Hanna Schlönvoigt bei dem New Faces Award 2019