Haus mit Aquarium: Jason Derulo erntet einen Shitstorm

Jason Derulo (36) sorgt mit einem extravaganten Detail in seinem Zuhause gerade für reichlich Wirbel im Netz: Der Sänger präsentierte vor Kurzem ein riesiges Hai- und Rochenbecken in seinem Wohnzimmer, das laut Mirror rund eine Million Dollar (etwa 866.000 Euro) gekostet haben soll. Besonders auffällig ist der gläserne Boden des Aquariums, über den man laufen kann, während die Tiere darunter schwimmen. Ein Video davon verbreitete sich auf TikTok rasant und löste dort heftige Reaktionen aus. Während einige Nutzer das auffällige Design feierten, hagelte es für Jason auch deutliche Kritik. Mehrere Kommentatoren bezeichneten das Becken als zu klein und nannten die Haltung der Tiere sogar "grausam".

In dem Clip erklärte Jason selbst, dass die Umsetzung seines außergewöhnlichen Wohnfeatures viel Aufwand gekostet habe. Er habe das Design noch einmal verändern lassen, damit die Haie besser sichtbar seien. Außerdem sprach der Musiker darüber, wie das Becken gereinigt werde. Auch eine persönliche Note brachte er ein: Sein Sohn, der bei vielen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden hat, darf die Tiere demnach benennen. Doch genau diese Inszenierung sorgt jetzt für Gegenwind. Wie Mirror berichtet, meldete sich die Tierschutzorganisation IFAW mit klaren Worten zu dem Thema. Christian Plowman von der Organisation sagte dem Medium: "Haie stehen unter massivem Druck – bedroht durch Überfischung, Umweltverschmutzung und die Zerstörung ihres Lebensraums."

Besonders kritisch sieht IFAW dabei die Wirkung solcher Bilder auf ein Millionenpublikum. Laut Christian würden Haie, Rochen und andere Meerestiere zunehmend als Exoten für heimische Aquarien und luxuriöse Wohnungsdekorationen gehandelt. Wenn Prominente wie Jason solche Becken Millionen von Followern präsentieren, normalisiere das die Haltung von Wildtieren im Wohnzimmer und setze falsche Anreize. Er appelliert deshalb an Jason, seine Reichweite zu nutzen, um über bedrohte Meeresarten aufzuklären und Missverständnisse rund um den Handel mit exotischen Tieren auszuräumen. Wildtiere seien keine Accessoires, keine Bodendisplays und keine Haustiere, stellt die Organisation klar.

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Getty Images Jason Derulo, April 2024

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Getty Images Jason Derulo, Oktober 2024

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Getty Images Jason Derulo, Sänger