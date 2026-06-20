Hanna Weig war "emotional nicht stark genug" für OnlyFans

Hanna Weig (30) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Die Influencerin und Schauspielerin ziert das aktuelle Cover des Playboy und startet gleichzeitig neu bei OnlyFans durch. Gegenüber dem Magazin spricht sie jetzt offen darüber, warum sie sich nach einem erfolgreichen Start von der Plattform zurückgezogen hatte. "Ich war emotional nicht stark genug, OnlyFans zu machen", erklärt sie ehrlich. Auslöser sei eine schwierige Phase mit ihrem Ex-Partner gewesen, die sie emotional stark belastet habe. Zeitweise habe sie sogar gezweifelt, ob sie überhaupt zurückkehren würde: "Ja, kurzzeitig dachte ich, das ist doch nix für mich."

Heute sieht Hanna das alles hinter sich. Für sie ist das Playboy-Shooting weit mehr als ein Karriereschritt – sie beschreibt es als Befreiungsschlag, um mit 30 Jahren voll und ganz selbstbewusst zu sein und den eigenen Körper zu lieben. Passend zu ihrem Neustart ist auch ihr Instagram-Profil nach einer vorübergehenden Meta-Sperre wieder online. Das Feedback auf ihr Outing als OnlyFans-Model sei überraschend positiv gewesen, erzählt sie. Für die 30-Jährige ein Zeichen, dass die Gesellschaft beim Thema Freizügigkeit immer offener werde. Ihren Fans verspricht sie stilvolle, sexy Inhalte und kündigt an, sie auf eine "Hammer" Reise mitzunehmen.

Hanna wurde einem breiten Publikum zunächst als Freundin und spätere Frau von GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (39) bekannt. Mit ihm hat sie eine gemeinsame Tochter. Nachdem sie in jungen Jahren geheiratet hatten, ist das Paar mittlerweile getrennt. Neben ihrer Karriere als Influencerin und Model stand Hanna selbst als Schauspielerin vor der Kamera und ist in der Realityshow-Welt aktiv.

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Instagram / hannweig Hanna Weig im August 2023

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Model, 2025

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Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018