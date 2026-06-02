Hanna Weig packt nun über ihre Romanze mit Jason Derulo aus

Hanna Weig (30) hat in einem Interview mit dem Playboy, für den sie als Coverstar posierte, überraschend offen über ihre Romanze mit US-Superstar Jason Derulo (36) gesprochen. Der Sänger soll sich zunächst via Instagram bei der Influencerin gemeldet haben – doch Hanna ließ ihn erst einmal abblitzen. Sie sagte seinen Einladungen immer wieder ab und rückte nicht einmal ihre Handynummer raus. "Ich hatte eigentlich nach acht Jahren Beziehung mit einem Schauspieler genug von Dates in der Öffentlichkeit", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Doch Jason gab nicht auf – und irgendwann ließ sich Hanna erweichen. Die beiden trafen sich schließlich auf Ibiza, und die Chemie stimmte sofort. Rund ein Jahr lang sahen sie sich regelmäßig fast alle zwei Wochen. "Ich bin Single, ich will Spaß haben, ich gehe jetzt mit ihm aus", beschrieb die Schauspielerin ihre damalige Einstellung. Obwohl sie sich ein wenig verliebte – und glaubt, dass es ihm ähnlich ging – war für sie schnell klar, dass Jason nicht der Mann an ihrer Seite sein könnte. "Er ist ein Superstar, macht jeden Tag Party, hat keinen Alltag – und ich wünsche mir noch mehr Kinder und kann mir auch vorstellen, nochmal zu heiraten. Nach einem Jahr habe ich das also beendet und wollte Platz machen, um einen richtigen Partner an meiner Seite zu finden", erklärte Hanna ihre Gründe dafür, die Liaison zu beenden.

Hanna wurde einem breiten Publikum durch ihre Beziehung mit GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (39) bekannt, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat. Das Model legt großen Wert auf Ruhe und Familienzeit, die sie gerne mit ihrer Tochter verbringt. Auch in Sachen Liebe setzt sie vor allem auf Beständigkeit und gemeinsame Zukunftsvisionen. Obwohl sie über Jason sagt, "er ist ein super sympathischer Typ, die Chemie zwischen uns hat total gestimmt", kamen die beiden in Sachen Zukunftsplanung wohl nicht auf einen Nenner.

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Collage: Getty Images, Instagram / hannaweig Collage: Jason Derulo und Hanna Weig

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Getty Images Jason Derulo, Sänger

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Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018