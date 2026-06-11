Peinlich: Jason Derulo stürzt bei Show die Treppe hinunter

Beim Summertime Ball in London ist Jason Derulo (36) am Samstag tatsächlich eine Treppe hinuntergefallen – und das live vor Tausenden von Fans. Während der Sänger auf der Bühne eine Ballade performte, versagte ihm beim Abstieg einer kleinen Treppe der Halt unter den Füßen. Er rutschte weg, purzelte einige Stufen hinab und landete unsanft auf dem Boden. Dann stand er lachend wieder auf, hob einen Finger, bat das Publikum um etwas Geduld – und rief anschließend ins Mikrofon: "I survived!", was laut dem Magazin Entertainment Weekly für erneute Jubelrufe im Publikum sorgte.

Videos, die Konzertbesucher von dem Sturz aufgenommen haben, kursieren seitdem im Netz. In den Clips ist zu sehen, dass Jason kurz vor seinem Ausrutscher noch nach unten blickt, offenbar um die Stufe im Scheinwerferlicht richtig zu erwischen – vergeblich. Viele Fans erinnert das sofort an ein altes Meme: Seit Jahren kursiert online fälschlicherweise das Gerücht, er sei bei der Met Gala eine Treppe hinuntergestürzt. Tatsächlich zeigte das verbreitete Bild aber eine ganz andere Person bei einem Event in Cannes im Jahr 2015.

Ohnehin ist der Sänger zuletzt eher aus einem anderen Grund in den Schlagzeilen aufgetaucht: Jason sieht sich aktuell mit einer Klage von Veranstaltern des Afro Jam Festivals in Japan konfrontiert. Der Vorwurf lautet, er habe einen Vorschuss von 200.000 Dollar (rund 173.000 Euro) kassiert, die vereinbarten Auftritte bei dem Festival aber nicht absolviert. Privat ist Jason Vater eines Kindes.

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Getty Images Sänger Jason Derulo

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Getty Images Jason Derulo, September 2022

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Getty Images Jason Derulo, Juli 2020