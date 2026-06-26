Das sagt Jörn Schlönvoigt zu Ex Hannas sexy Playboy-Cover

Hanna Weig (30) ziert aktuell das Cover der Juli-Ausgabe des Playboy – und das sorgt für Gesprächsstoff. Nun hat sich ihr Ex-Partner Jörn Schlönvoigt (39) zu dem aufsehenerregenden Auftritt geäußert. Der GZSZ-Schauspieler traf kürzlich auf einer exklusiven Party im Nobelviertel Son Vida von Palma de Mallorca auf Journalisten und reagierte dabei auf die Frage nach dem Playboy-Cover seiner Ex gelassen und ohne Vorwürfe. Gegenüber dem Mallorca Magazin erklärte er: "Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, außer, dass ich ihr ganz viel Glück bei ihren Vorhaben mit dem Playboy wünsche. Sie ist eine erwachsene Frau und muss das selbst entscheiden. Sie macht, was sie will."

Bei dem Event selbst zog der Serienstar mit hellem Sakko, Sonnenbrille und einem lässigen Auftritt die Blicke auf sich. Jörn stellte außerdem klar, dass er im Vorfeld nichts von Hannas Projekt gewusst habe: "Ich selbst habe davon erfahren, als es schon im Kasten war. Logischerweise: Sie ist erwachsen, ich bin erwachsen, und sie muss ihre eigenen beruflichen Entscheidungen treffen."

Jörn und Hanna waren von 2017 bis 2022 ein Paar. Aus ihrer Beziehung stammt Tochter Delia. Nach der Trennung wurden der Influencerin immer wieder Romanzen mit prominenten Männern nachgesagt, darunter mit dem italienischen Schönheitschirurgen Dr. Giovanni Angiolini (45) und US-Star Jason Derulo (36). Jörn selbst lebt inzwischen einen großen Teil des Jahres auf Mallorca. Nachdem er seine Immobilie in Cala Llombards verkauft hatte, wohnt er nun im Palmaer Stadtteil Santa Catalina. "Ich verbringe definitiv mehrere Monate im Jahr hier und genieße das einfach total", schwärmte er.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

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Jörn und Hanna Schlönvoigt, August 2019

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Getty Images Jason Derulo, Sänger