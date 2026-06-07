Hanna Weig würde Tochter schon früh eine Brust-OP erlauben

Hanna Weig (30) hat eine überraschend offene Haltung zum Thema Schönheitsoperationen bei ihrer Tochter – und das bereits in jungen Jahren. Im aktuellen Playboy spricht die Influencerin und Schauspielerin offen darüber, dass sie ihrer achtjährigen Tochter Delia eine Brustvergrößerung erlauben würde, sollte diese sich eines Tages ähnlich unwohl in ihrem Körper fühlen wie sie selbst einst. "Ich wünsche mir für meine Tochter vor allem, dass sie glücklich ist – egal, wie", betont die 30-Jährige. "Und wenn sie eines Tages diesen Wunsch hätte, wäre das völlig in Ordnung. Wir leben in einer modernen Welt, in der Schönheitsoperationen kein Verbrechen mehr sind", fügt sie hinzu.

Hanna erklärt auch ihren persönlichen Hintergrund, der zu dieser Einstellung geführt hat: Als Teenager sei sie sehr unglücklich mit ihrer Figur gewesen. "Als Teenager habe ich es gehasst, dass ich kleine Brüste hatte", sagt sie. Deshalb ließ sie sich bereits mit 16 Jahren das erste Mal die Brust vergrößern. Medizinische Fachleute sehen solche frühen Eingriffe jedoch kritisch. Alexander Schönborn, Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, sagte gegenüber Bild: "Eine Brustvergrößerung mit 16 Jahren sollte keinesfalls aus einem kurzfristigen Schönheitswunsch oder sozialen Druck heraus erfolgen."

Hanna wurde einem breiten Publikum als Influencerin und Reality-TV-Persönlichkeit bekannt. Tochter Delia stammt aus ihrer Ehe mit dem GZSZ-Darsteller Jörn Schlönvoigt (39). Die beiden heirateten im Jahr 2018 und trennten sich im Oktober 2022 nach rund vier Jahren Ehe. Im Anschluss sorgte sie durch ihre Romanze mit Superstar Jason Derulo (36) für Schlagzeilen.

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Getty Images Hanna Weig im Juli 2025

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Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin und Model

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Nitzsche, Christian Jörn und Hanna Schlönvoigt bei dem New Faces Award 2019