Sängerin Melissa Naschenweng nimmt Abschied von Hund Sunny

Schlagersängerin Melissa Naschenweng (35) hat eine traurige Nachricht mit ihren Fans geteilt: Ihr Familienhund Sunny ist gestorben. Mit einer emotionalen Instagram-Bildergalerie und bewegenden Worten nahm sie öffentlich Abschied von dem Vierbeiner, der die Familie mehr als 13 Jahre lang begleitet hatte. "Du warst nicht einfach nur ein Hund – du warst Familie", schrieb die Österreicherin, die Halt bei ihrem Vater findet, in ihrem Posting. Sunny sei durch gute wie schlechte Zeiten an ihrer Seite gewesen und habe ihr täglich gezeigt, was bedingungslose Liebe bedeutet.

In ihrem Text machte Melissa deutlich, wie tief der Verlust sitzt: "Heute mussten wir dich gehen lassen, und das schmerzt." Sie wandte sich damit auch an andere Hundebesitzer, denen sie das Gefühl zutraut, ihren Schmerz nachvollziehen zu können – denn man verliere nicht nur einen Hund, "sondern einen Freund, einen Wegbegleiter, ein Stück Zuhause". Besonders berührend schilderte die Sängerin, wie Sunny sie in ihrem oft turbulenten Alltag immer wieder geerdet habe. Die Familie nahm den Hund auf, als ihre musikalische Karriere begann, und die gemeinsamen Spaziergänge wurden für sie zu einem wichtigen Ausgleich. "Wenn alles laut war, warst du meine Ruhe", erinnerte sie sich. Trotz ihrer vielen Abwesenheiten habe Sunny sie jedes Mal mit der gleichen Freude empfangen. Mit den Worten "Moch's guat, mein Freund" verabschiedete sie sich von ihrem treuen Begleiter.

Dass der Alltag als Schlagersängerin für Melissa nicht immer leicht war, hat sie selbst bereits offen angesprochen. In einem Interview mit Radio Niederösterreich berichtete sie von einer besonders belastenden Phase ihrer Karriere, in der sie mit bis zu 180 Auftritten im Jahr unter enormem Druck stand und schließlich sogar eine Panikattacke auf der Bühne erlebte. Sunny war also nicht nur ein Haustier, sondern über weite Teile dieser Zeit ein stiller Begleiter durch Höhen und Tiefen. Ihren Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum schaffte Melissa ab 2017: Mit ihrem Album "Kunterbunt" und dem Erfolgstitel "I steh auf Bergbauernbuam" entwickelte sie sich endgültig zu einer festen Größe der Musikszene.

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Instagram / melissa_naschenweng Sängerin Melissa Naschenweng postet ein Foto von sich in einem roten Jumpsuit, März 2026.

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Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025

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Imago Melissa Naschenweng, Mai 2025